Detuvieron a tres jóvenes tras un robo en una ropería del Distrito Cinco

• Fueron sorprendidos cuando salían del local con mercaderías sustraídas

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Investigaciones de la Delegación de la Unidad Regional Uno - Distrito Cinco detuvieron a tres jóvenes de 18, 20 y 22 años, acusados de protagonizar un robo en un comercio de la zona norte de la ciudad. Dos de ellos fueron detenidos durante recorridas preventivas por el sector, y el último, en continuidad de la investigación.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 5:50 horas. El personal que realizaba patrullajes preventivos en el sector advirtió la salida de dos sospechosos de la “Ropería Circuito Cinco” con varios elementos en su poder.

Al intentar identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga y otro adoptó una actitud agresiva, exhibiendo un arma blanca, siendo rápidamente reducido y aprehendido.

Durante el cacheo preventivo, los uniformados hallaron dinero en poder del sospechoso.

Luego, una patrulla del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho logró ubicar al segundo implicado, quien fue aprehendido. Tenía en su poder un arma blanca, camperas, un acolchado, calzados, entre otras prendas de vestir.

Minutos después, la propietaria del local reconoció tanto las prendas como el dinero. Posteriormente, junto a los uniformados, verificaron el comercio y constataron la rotura de uno de los cristales frontales, además de un importante desorden en el interior y el faltante de mercaderías y dinero.

Allí, los integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias y documentaciones fotográficas, sumado al secuestro de dos cuchillos tipo carnicero que habrían sido utilizados por los detenidos.

Posteriormente, continuando con el trabajo de investigación con relación al caso, personal de la Brigada de Investigaciones de la Delegación de la Unidad Regional Uno - Distrito Cinco determinó la participación de un tercer sujeto, quien fue hallado en calles internas del barrio Simón Bolívar, teniendo en su poder un equipo de sonido también denunciado como sustraído del comercio.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, los bienes recuperados y el dinero fueron restituidos a la damnificada. Se incluyó el traslado de los imputados hasta la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.