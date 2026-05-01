Secuestraron armas blancas y detuvieron a tres mujeres y dos hombres

• El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por intimidación pública

Policías de la Comisaría Seccional Séptima detuvieron a tres mujeres y dos hombres y secuestraron armas blancas, más otros elementos de interés en la investigación, durante un allanamiento en el barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa.

Días atrás una vecina denunció un violento incidente cerca de su casa, que incluyó amenazas, persecuciones y la exhibición de armas blancas, lo que generó temor entre habitantes del sector.

Tras las actuaciones realizadas, la recepción de testimonios y el análisis de registros fílmicos aportados a la causa, los investigadores reunieron elementos y el juez de Instrucción y Correccional Nº 4, Dr. Marcelo López Picabea ordenó un allanamiento en el mencionado conglomerado habitacional.

Durante esa medida judicial, los policías ingresaron al inmueble y aprehendieron a tres mujeres y un hombre, por su posible participación en el caso de desorden.

En medio de la intervención, en la vía pública se detuvo a otro hombre vinculado a una causa judicial por amenazas.

Como resultado del procedimiento, los uniformados secuestraron varias armas blancas y otros elementos que guardan relación con la investigación.

En el operativo colaboraron policías del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y de la Subcomisaría República Argentina.

Los cinco detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.