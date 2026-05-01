RENATRE invita al curso recomendaciones para el uso seguro del tractor y cuidado de la salud

El RENATRE brindará un curso gratuito sobre «Recomendaciones en el uso adecuado del tractor para la prevención de accidentes y el cuidado de la salud».

La propuesta está orientada a personas vinculadas a diferentes actividades agrícolas y a quienes tengan interés en incorporar conocimientos sobre prevención de riesgos, buenas prácticas y seguridad en el uso del tractor.

Las recomendaciones son generales y pueden aplicarse a diversas tareas, actividades y regiones del país.

A lo largo del recorrido se abordan aspectos vinculados a:

● condiciones seguras en el uso del tractor,

● mantenimiento preventivo,

● prevención de accidentes,

● riesgos asociados al trabajo,

● autocuidado,

● y buenas prácticas laborales.

Durante la capacitación vas a acceder a materiales sencillos —con textos, imágenes y videos— y a dos encuentros sincrónicos virtuales donde se presentan situaciones frecuentes de riesgos y accidentes vinculadas al uso del tractor.

El curso comienza el martes 16 de junio y finaliza el martes 14 de julio de 2026. El contenido está dividido en cuatro módulos, que se estructuran en el transcurso de cuatro semanas.

El día martes 16 de junio de 2026 se realiza el encuentro de apertura inicial del curso, es muy importante que te conectes, ya que se brinda información fundamental de la cursada.

El curso se realiza totalmente de manera virtual, a través del Campus RENATRE, donde vas a poder ver los materiales y realizar las actividades, todos los días, las 24 hs.

Una vez que contás con tu matrícula recibís por mail toda la información necesaria para ingresar al aula virtual.

Encuentros virtuales

El curso cuenta con 3 encuentros virtuales en vivo por meet, el primero es el más importante, donde se hará un recorrido por el Campus, y se brindará información clave para realizar el curso con éxito.

Además, están previstas dos clases dictadas por expertos en la temática, destinadas a profundizar los contenidos del curso, y también será un espacio de consultas e intercambios.

Contenidos

El presente material fue elaborado a partir del Manual de Buenas Prácticas para el Cultivo de Tabaco Virginia, desarrollado en el marco de la Comisión Cuatripartita del sector tabacalero, y del Manual de Mecánica Agrícola, producido por organismos nacionales y entidades especializadas,

La revisión técnica de los contenidos estuvo a cargo del Ing. Agr. y delegado del RENATRE, Jorge Rois.

Módulo 1:

Condiciones generales para el uso del tractor y su mantenimiento Este módulo repasa las condiciones básicas necesarias para utilizar el tractor de manera segura. También se trabaja sobre la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo como herramienta fundamental para prevenir accidentes y prolongar la vida útil del equipo.

Módulo 2:

Prevención de accidentes frecuentes En este módulo se abordan los accidentes más frecuentes relacionados con la manipulación del tractor. También se analizan las principales medidas preventivas para reducir los riesgos durante la circulación y operación del equipo .

Módulo 3:

Riesgos asociados al trabajo con el tractor El uso prolongado del tractor expone a la persona trabajadora a distintos factores de riesgo que pueden afectar su salud de manera inmediata o progresiva. Reconocer estos riesgos y aplicar medidas preventivas adecuadas permite mejorar las condiciones de trabajo y favorecer el cuidado integral de la salud.

Módulo 4:

Buenas prácticas en el uso del tractor Este último módulo tiene como objetivo reforzar y repasar los conceptos más importantes trabajados durante el curso, integrando prácticas seguras, hábitos de autocuidado y recomendaciones generales para preservar tanto la salud de quien opera el tractor como el estado y funcionamiento del equipo.

Anexo:

Sugerencias técnicas Este apartado reúne recomendaciones técnicas complementarias relacionadas con combustibles, lubricantes, sistema eléctrico y presión de cubiertas.

Certificado

Al completar el curso, recibís un certificado digital oficial del RENATRE que acredita tu participación. Inscripción Podés anotarte completando el siguiente formulario:

👉https://forms.gle/Nzy5bmH3aa8bw79x8

Ante cualquier duda, podés escribir a: 📩 capacitacion@renatre.org.ar

📩 Consultas:

Mail: capacitaciones@renatre.org.ar

WhatsApp: +54 9 11 2833-4201