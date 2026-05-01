Se recuperó una motocicleta de 150 cilindradas

• El implicado en el ilícito está identificado y es intensamente buscado

Integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una motocicleta Honda GLH de 150 cilindradas, sustraída del barrio Las Orquídeas, del Distrito Cinco de la ciudad de Formosa.

El caso se registró en la tarde del domingo último, cuando personal del área investigaciones iniciaron las tareas de campo para esclarecer el robo.

De inmediato los policías verificaron un requerimiento en la calle 258 del mencionado conglomerado habitacional, donde el damnificado manifestó que un sujeto sustrajo su moto.

Tras las averiguaciones y el rastrillaje, hallaron el rodado abandonado en cuestión en inmediaciones a la manzana 15 del barrio El Quebranto.

La motocicleta fue secuestrada bajo las formalidades legales, con la colaboración del personal de Policía Científica.

Las tareas investigativas siguen para detener al autor del hecho, quien está identificado y sería detenido en la brevedad.