Investigan la muerte de un niño de 7 años: están detenidos la madre y el padrastro de la víctima

La Justicia de Formosa investiga la muerte de un niño de siete años que ingresó con gravísimas heridas al Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda y falleció cinco días después, en medio de fuertes sospechas de maltrato.

Por el hecho fueron imputadas dos personas: la madre del menor y la pareja de la mujer, quienes están detenidos acusados de su participación en el violento hecho.

La investigación descartó la primera explicación aportada por la madre del niño, según la cual el pequeño se había caído de una cama cucheta.

Detenidos

La causa se inició el último viernes, cuando la jueza de Instrucción y Correccional Nº 2, Mariela Portales, tomó intervención tras ser informada por la Policía de la provincia sobre el ingreso del niño al Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda. El pequeño presentaba heridas de extrema gravedad y, en ese primer momento, su madre sostuvo que se había caído desde una cama cucheta.

Ante la gravedad del cuadro, la jueza ordenó de inmediato una batería de medidas investigativas. Una de las primeras diligencias fue la constatación del domicilio donde vivía el menor. Allí, los policías afectados al procedimiento verificaron que en el inmueble no había ninguna cama cucheta compatible con la versión brindada por la madre, lo que encendió todas las alarmas en la investigación.

Luego intervino personal de la División Criminalística de la Policía de Formosa, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. En una de las habitaciones hallaron rastros de sangre con evidentes signos de haber sido limpiados, situación que reforzó la hipótesis de un hecho violento y de un posible intento de encubrimiento.

En el plano médico, el niño había ingresado ese mismo viernes al hospital clorindense, donde recibió la primera atención de urgencia. Los profesionales constataron una herida cortante sangrante en la región parietal izquierda. Debido al crítico estado en que se encontraba, fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño, en la ciudad de Formosa, para continuar con tratamiento especializado. Pese a los esfuerzos médicos, tras permanecer internado durante cinco días se produjo su fallecimiento ayer en horas de la tarde.

El acta de defunción consignó como causa de muerte un traumatismo encefalocraneano grave, hipertensión endocraneana, hematoma subdural con hemorragia intracraneana y muerte bajo criterios neurológicos. Estos datos, sumados a las primeras observaciones de los médicos, llevaron a profundizar la investigación Penal.

En el marco de las medidas probatorias dispuestas por la jueza Portales, se ordenó la realización de la autopsia. El estudio forense confirmó la compatibilidad entre las lesiones descriptas clínicamente y las constatadas en el cuerpo del niño, reforzando la sospecha de un ataque violento y descartando, una vez más, la hipótesis de una simple caída accidental.

Prueba clave

En una diligencia posterior, los investigadores secuestraron un elemento clave: un escurridor con un hierro en uno de sus extremos. De acuerdo con las pericias criminalísticas, ese objeto presentó compatibilidad con las lesiones verificadas en la víctima, por lo que quedó incorporado a la causa como posible arma utilizada en la agresión.

Con el avance de la pesquisa, y a partir de los informes médicos, el resultado de la autopsia, las pericias de Criminalística, los testimonios recabados y el resto del material probatorio incorporado al expediente, la jueza decidió formular imputación contra dos personas: la madre de la víctima y el padrastro del niño y pareja de la mujer.

La madre del menor fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla la pena más alta del Código Penal para este tipo de hechos. En tanto el hombre está imputado por el delito de encubrimiento, al considerarse de manera preliminar y de acuerdo a esta etapa inicial de la investigación, que pudo haber intervenido para ocultar o distorsionar las circunstancias reales del suceso. Ambos están detenidos por orden de la jueza interviniente.

Como parte de las medidas de investigación tecnológica, también fue secuestrado el teléfono celular de la principal imputada, que será sometido a un exhaustivo análisis pericial en busca de comunicaciones, registros, mensajes o cualquier otro indicio que permita reconstruir el contexto previo y posterior a la agresión.

La causa se tramita bajo la carátula “M. M. s/ homicidio agravado por el vínculo” y “C. F. I. s/ encubrimiento” y se encuentra actualmente en plena etapa investigativa.

En los próximos días continuarán las pericias y la toma de declaraciones, mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió en las horas previas al ingreso del niño al hospital y determinar con precisión el rol que habría tenido cada uno de los imputados en la trágica muerte del menor.



