Se presenta el primer libro del taller “Relatos de Formosa”

La actividad será este domingo 28 de junio, a las 18, en el Colegio de Arquitectos. Se trata de un libro colectivo y artesanal, realizado a mano junto a la Editorial Jopará, con cuentos escritos durante el taller dictado por Cecilia Hauff y Nahuel Lemos.

Un libro colectivo para contar Formosa

Este domingo 28 de junio, a las 18, se presentará en el Colegio de Arquitectos el primer libro del taller “Relatos de Formosa”, una experiencia colectiva de escritura y edición que reunió a participantes del espacio coordinado por Cecilia Hauff y Nahuel Lemos.

La fecha coincide con el Día de la Provincialización de Formosa y, según explicó Hauff, la publicación busca ser también un regalo para la provincia. El libro reúne relatos que recorren distintas zonas del territorio formoseño, desde el interior y el oeste provincial hasta barrios de la ciudad capital.

Se trata de una obra colectiva, artesanal y realizada a mano junto a la Editorial Jopará. Los cuentos fueron escritos durante el taller dictado por Hauff, licenciada en Letras y a cargo del proceso de escritura, y por Lemos, responsable de la parte editorial.

Escritura, reescritura y edición artesanal

Hauff explicó que el taller nació con el objetivo de rescatar relatos formoseños y brindar herramientas de escritura narrativa. La propuesta apunta a fortalecer historias que ya circulan en la comunidad, pero que muchas veces necesitan recursos técnicos para convertirse en textos trabajados.

El proceso incluyó cuatro encuentros. Los dos primeros estuvieron dedicados a la escritura, la corrección, la reescritura y la distancia necesaria para revisar los textos. Los dos siguientes se enfocaron en la edición, la diagramación y la producción artesanal del libro.

En esa etapa tuvo un rol central Nahuel Lemos, de Editorial Jopará, quien acompañó el trabajo editorial y enseñó técnicas de armado, costura y edición artesanal. Cada participante pudo hacer su propio libro, en un proceso que combinó escritura, lectura, corrección y trabajo manual.

Los autores presentan sus cuentos

El libro será presentado por sus propios autores. Estela Polo participará con “Ana y el puma”; Héctor Washington, con “Cartografía interior”; Nelly Mendoza, con “Herradura”; Roberto Brizuela, con “El abrevamiento”; Livia Liz Linares, con “El precio”; Nahuel Lemos, con “Doña Leila”; María Cristina Coccia, con “Inclusión”; Clara Figueroa, con “El ramal”; Andrea Cabrera, con “Lucia y su abuelo”; Elida Noemí Ferreyra, con “Mi primer viaje en tren, la hoja sagrada”; Mingo Agüero, con “Retazos sanmiguelinos”; y Noelí Ibar, con “Ruge esencia”.

Hauff contó además que el taller funciona en el barrio San Miguel y que actualmente atraviesa una segunda etapa denominada “Laboratorio de Relatos”, donde se trabaja con collage, fanzines y herramientas editoriales.

La presentación del libro será el cierre de un recorrido colectivo y también el inicio de una nueva circulación para esas historias. En una provincia donde la memoria oral, los paisajes del interior y la vida de los barrios construyen identidad todos los días, “Relatos de Formosa” aparece como una apuesta concreta por escribir desde el territorio y dejar registro de esas voces.

ADN Litoral