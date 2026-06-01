El IPP concretó el taller “Revalorizando nuestra identidad formoseña desde el inglés”

El espacio, libre y gratuito, apunta a capacitar a la comunidad educativa en esta lengua con una mirada local.

Este sábado 27 de junio, desde las 9 horas, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, llevó a cabo el taller “Revalorizando nuestra identidad formoseña desde el inglés” que es el abordaje de la lengua extranjera a partir de una perspectiva local.

Al respecto, el rector del IPP, profesor Sergio Torres, dialogó con AGENFOR y explicó que el objetivo de este encuentro fue “enseñar la lengua extranjera considerando todos los aspectos de la provincia de Formosa”.

“Desde lo cercano hacia lo internacional, desde lo particular a lo general”, precisó; y señaló que del mismo participaron estudiantes y docentes especializados en este idioma.

Los expositores, entonces, fueron la profesora Belén Bejarano, docente y capacitadora del IPP; y la profesora Marian Vallejo, regente a cargo y directora de la carrera del Profesorado en Inglés en el Instituto Félix Atilio Cabrera.

Asimismo, el titular del organismo, explicó que este tipo de espacios buscan acercar el conocimiento y desarrollo, de forma libre y gratuita, porque hubo una “inversión del Estado provincial para que docentes, estudiantes y comunidad educativa puedan seguir perfeccionándose y actualizándose”.

“A pesar del contexto nacional que ha desfinanciado la educación pública, nosotros en Formosa seguimos invirtiendo en educación y en calidad educativa”, cerró.



