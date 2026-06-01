Caffa aseguró que, a pesar del desfinanciamiento nacional, Formosa prosigue con su plan de obras públicas

Detalló los diversos trabajos que se están ejecutando, a través de la DPV, en rutas nacionales y provinciales con fondos propios.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Javier Caffa, se refirió al plan de obras públicas provinciales que lleva adelante el Gobierno de Formosa, con fondos propios, a pesar del desfinanciamiento del Estado nacional, puntualizando en las viales, tanto nuevas como de mantenimiento de la infraestructura instalada.

“Antes de asumir el Gobierno de Javier Milei, había 160 kilómetros de rutas, entre nacionales y provinciales, que estaban en pavimentación, como la Autovía, la RN N°11, la RP N° 6, la RP N° 8, la RP N° 23, la RP N° 9, que antes del desfinanciamiento quedaron paralizadas y muchas de ellas rescindidas”, recordó.

Y añadió: “Frente a eso, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la DPV, implementa en forma planificada un plan de mantenimiento de la red vial, la cual está conformada por una red primaria, secundaria y terciaria”.

En el caso de la red primaria que es aquella que está pavimentada, el funcionario especificó que se realizan trabajos de sellado-fisuras, bacheo superficial, bacheo profundo, mantenimiento de banquinas, reposición de suelo en banquina, cortes, pastos y desmalezados y señalización vertical.

En cuanto a bacheos, se está trabajando en la RP N° 1, en el tramo que va desde Michoacán a El Colorado; y la RP N° 28, entre Las Lomitas y Posta Cambio Salazar.

“Y próximamente se iniciarán igual tipo de trabajos en la RP N° 3, entre El Colorado y Pirané, después entre Pirané y El Espinillo; en la RP N° 2, entre Colonia Pastoril y Riacho He Hé; y en la planificación están previstas la intervención en la RP N° 24, la RP N° 26, todas ellas con pavimento”, indicó.

En lo que respecta a la red y terciaria, Caffa señaló que se están ejecutando obras de estabilizado granular en la RP N° 32, en el tramo que va de Las Lomitas hasta Fortín Soledad; en la RP N° 5, entre Misión Laishí, Colonia Yatahí y la intersección con la RN N° 11; y la RP N° 4, entre las localidades de Primera Punta y Buenavista.

“También se está realizando igual tipo de intervención en uno de los accesos a Bartolomé de las Casas; y en el Camino Vecinal, que va desde Mojón de Fierro a Boca-Riacho Pilagá”, sostuvo.

Por último, Caffa destacó que, la red terciaria de caminos vecinales, es mantenida por siete distritos que tiene el organismo, por su Departamento de Conservación, con sus respectivas maquinarias y personal distribuidos por toda la provincia.

“Para atender el mantenimiento de la red de caminos vecinales y municipales; y, aparte, dar asistencia a las distintas localidades”, finalizó.



