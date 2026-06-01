REFSA avanza en el desarrollo del negocio de gas a granel

La empresa formoseña REFSA Gas, además de distribuir gas envasado hace diez años, desde el 2025 está desarrollando el negocio de gas a granel en el Parque Industrial de la Capital.Por segundo año consecutivo, Formosa realizó la Expo Ingeniería “Del Conocimiento a la Acción”, una propuesta que se consolida como uno de los espacios más importantes para conocer de cerca el potencial de la ingeniería y su impacto en el desarrollo tecnológico, científico, productivo y social de la provincia.Entre los más de 50 stands tecnológicos que expusieron trabajos y proyectos desarrollados por escuelas técnicas, universidades, empresas y emprendedores, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con Mario Godoy, desarrollador del negocio de granel para REFSA Gas, que se denomina “Confort Gas”.Recordó que se trata de una empresa provincial que distribuye desde hace diez años gas en garrafa de 10 kilogramos y en tubo de 45 kilogramos y subrayó que “a partir del año pasado se está desarrollando el negocio de granel local”.“El gas a granel, básicamente es el gas propano, el del tubo de 45 kilos, pero que se distribuye en tanques que se llevan al domicilio del cliente y permanecen allí”, explicó y añadió que las veces que necesita ser abastecido, es el camión de la empresa el encargado de realizarlo.Según explicó, “se llama granel porque se fracciona o despacha lo que el cliente necesite para ese período, porque es un gas que conviene económicamente para aquellos que realizan medianos y grandes consumos, como una panadería, restaurante o cualquier otra industria que necesite de una fuente de calor”.Y remarcó que desde esta empresa formoseña “se realiza todo lo que es la parte de ingeniería e instalación”, lo que incluye el diseño, la instalación, la ejecución y la provisión.