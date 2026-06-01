Recuperaron objetos robados y detuvieron a dos hermanos por un ilícito

• Los detenidos estarían vinculados a una causa de la Comisaría Séptima

Policías de la Brigada de la Delegación de la Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, apresaron a dos hermanos y recuperaron bienes sustraídos, en el marco de la investigación de una causa judicial por “Hurto agravado por escalamiento”.

El procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 16:30 horas, en inmediaciones de la manzana “A” del barrio El Porvenir, tras una intensa tarea investigativa.

Durante la intervención, los investigadores secuestraron una cocina blanca marca Orbis y un lavarropas del mismo color marca Cárdenas, que interesan en una causa de la Comisaría Seccional Séptima.

Además, personal de la brigada de la misma dependencia aprehendió a dos hermanos, sindicados como presuntos responsables del ilícito.

Los detenidos y los bienes recuperados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, continuándose con las actuaciones legales.