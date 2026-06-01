Detuvieron a un sujeto que atropelló a un policía con su motocicleta

• También secuestraron droga, armas blancas y el rodado involucrado

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera (COSIV), con la colaboración de integrantes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Policía Científica y Delegación Drogas Peligrosas, aprehendieron a un joven, secuestraron una motocicleta, estupefacientes, armas blancas y un teléfono celular, en el marco de una causa judicial por lesiones graves e infracción a la Ley de Estupefacientes.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 16:30 horas, cuando personal del GOM realizaba recorridas preventivas por calles internas del barrio 25 de Mayo de la segunda ciudad.

Allí, los policías observaron a un motociclista que circulaba a gran velocidad y sin casco protector, quien embistió de manera violenta contra uno de los uniformados, provocando que cayera al suelo.

Tras la colisión, el infractor descartó una bolsa que contenía varios envoltorios, además de un teléfono celular y dos cuchillos, para luego darse a la fuga del lugar a bordo de su motocicleta.

De inmediato, se solicitó asistencia médica para el efectivo lesionado, quien fue trasladado al Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda, donde se determinó que el policía presenta fractura de tobillo derecho.

En la continuidad del operativo, se detuvo al motociclista en inmediaciones de la avenida Marana y calle Hertelendy.

También se secuestró la motocicleta utilizada durante el hecho, mientras que, por otra parte, personal de la Delegación Drogas Peligrosas realizó las pruebas químicas sobre la sustancia incautada, que dio resultado positivo para cocaína.

Por el caso se iniciaron causas judiciales por “Lesiones graves” e “Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737”, con intervención de la Justicia provincial.