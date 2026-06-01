La Policía sacó de circulación a 21 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 180 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 1.308 personas, con prueba de alcohotest a 63 personas, labraron 185 actas de infracciones y detectaron a 21 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 23 motos y retuvieron 79 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026 donde San Martín jugo de local contra el Club Atlético Sarmiento de Chaco, que finalizó sin incidentes.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.800 personas en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.