“Paoltroni debe hacer un mea culpa, una evaluación de conciencia y cambiar su proceder”, enfatizó Samaniego

Además le recomendó que “salga a caminar las calles” de la ciudad capital y del interior “siempre con la verdad”, ya que “no va a poder engañar al pueblo formoseño sobre lo que sucede en su propia provincia”.

El diputado y jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, criticó con dureza al senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni luego de que el Senado de la Nación rechazara el tratamiento sobre tablas del proyecto que impulsaba la intervención federal de la provincia.

“Este insólito y disparatado proyecto, un despropósito que presentó Paoltroni, fue rechazado ampliamente por el Senado porque no tiene ningún fundamento jurídico ni político, además de que miente sobre la realidad que vivimos los formoseños”, analizó el legislador provincial.

Entendió que el libertario “debe hacer un mea culpa, una introspección, una evaluación de conciencia y cambiar su proceder”, ya que “no puede seguir ofendiendo” al pueblo formoseño: “No puede ser que una persona que fue electa democráticamente quiera atentar contra la democracia”, fustigó.

Consultado sobre si la ciudadanía tendrá en cuenta este proceder de Paoltroni el año que viene, que será electoral, Samaniego no dudó y recordó: “En las elecciones anteriores sacó 8%, así que evidentemente el pueblo no acompaña este tipo de maniobras fraudulentas de intentar tomar atajos porque uno no puede ganar los comicios”.

Por ello, contundente, le aconsejó que “salga a caminar las calles de la ciudad capital y el interior provincial, siempre con la verdad”, dado que “se puede estar de acuerdo o no con nuestro Gobierno, pero hay que ir con la verdad porque transcurre frente a nuestros ojos”.

Así, de esta manera, “nadie va a poder a engañar al pueblo formoseño sobre lo que sucede en su propia provincia”.



