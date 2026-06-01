Fuerte repudio al desfinanciamiento nacional de la educación técnica

Desde la cartera educativa provincial lamentaron el freno del Gobierno libertario a la construcción de escuelas de modalidad técnica en la ciudad capital y el interior provincial.

El director de Educación Técnica de Formosa, el profesor Pablo Barón Peña, se refirió al desfinanciamiento que a nivel país se viene concretando en la educación técnica desde el Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, rechazó de manera contundente “la decisión del presidente Milei” de eliminar el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) a través del Presupuesto Nacional. Esta medida suprimió el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, el cual garantizaba el financiamiento para laboratorios, talleres, insumos y mantenimiento de las escuelas técnicas.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario recordó que “debido al desfinanciamiento sufrido, en la provincia no se pudieron concretar cuatro escuelas técnicas que se tenían en agenda”. Y mencionó que las mismas estarían ubicadas en Capital, Riacho He Hé, Ingeniero Juárez y Las Lomitas.

No obstante, marcó aún cuando “las escuelas técnicas están desfinanciadas en todo el país”, el Gobierno provincial sigue desplegando “estrategias para continuar sosteniéndola” en el territorio formoseño.

“En esta situación adversa que se viene atravesando hace tres años a nivel nacional, con quita de derechos, Formosa lleva adelante una planificación, un trabajo organizado y una perspectiva para continuar cubriendo las necesidades”, subrayó.



