En un trabajo articulado fortalecen la transición entre el Nivel Primario y la Educación Secundaria

En una jornada desarrollada en la EPES N° 87 avanzaron en la consolidación de estrategias que favorezcan la continuidad pedagógica y garanticen trayectorias escolares continuas, completas y acompañadas para todos los estudiantes.

La Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 87, ubicada en el barrio República Argentina de la ciudad de Formosa, fue sede de un nuevo encuentro de articulación junto a la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 514.

Esta jornada, que se inscribió en el marco de la agenda de trabajo que ambas instituciones vienen sosteniendo durante el presente ciclo lectivo, contó con la presencia del subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez. También de los equipos directivos de ambas instituciones y las coordinadoras de la Dirección de Educación Secundaria.

La intención es acompañar este espacio de diálogo y construcción de acuerdos para “fortalecer la transición entre el Nivel Primario y la Educación Secundaria”, sostuvo el subsecretario de Educación, enfatizando que, “a través del trabajo colaborativo y la planificación conjunta, se consolidan estrategias que favorecen la continuidad pedagógica y garantizan trayectorias escolares continuas, completas y acompañadas para todos los estudiantes”.

Y recordó que este proyecto, elaborado en conjunto entre las instituciones educativas, está dentro del calendario escolar de la provincia de Formosa. Principalmente, se hace énfasis “en lo pedagógico a partir de la experiencia y los saberes que se están desarrollando en las aulas para lograr un buen resultado”.

“De esa manera, se cuida la trayectoria de cada alumno y alumna”, acentuó el funcionario y después marcó que estos espacios revisten importancia en el marco del Modelo Formoseño, donde también manifestó que la labor que realizan los docentes es fundamental para fortalecer el sistema educativo.

En ese sentido, comentó que en todas las Delegaciones Zonales de la provincia se viene llevando adelante esta tarea “a través de los equipos técnicos especializados. Como fue en este caso, conjuntamente con varias de las escuelas de la Jurisdicción Cinco que fueron convocadas, replicada también en las otras zonas de la ciudad capital”.















