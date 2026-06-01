Palmar Largo multiplicó su producción, que se elevó de 19 a 290 barriles diarios el rendimiento de un pozo petrolero

REFSA Hidrocarburos concretó una exitosa campaña de workover (una operación de extracción, reparación o reemplazo de la cañería de producción) en el yacimiento formoseño.

REFSA Hidrocarburos avanza con una campaña de intervenciones en los pozos de Palmar Largo, localidad situada en el Departamento Ramón Lista del oeste provincial, para recuperar y aumentar la producción del principal yacimiento petrolero de la provincia de Formosa. Los primeros resultados superaron las expectativas: el pozo Palmar-18 (PL-18) multiplicó por 15 su rendimiento, pasando de producir 19 barriles diarios a 290.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad hidrocarburífera, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades de desarrollo técnico y profesional, a partir de políticas de inversión sostenidas por el Estado provincial.

Las tareas realizadas corresponden a una operación de workover, que consiste en extraer la cañería de producción para limpiarla, repararla o reemplazarla lo cual tiene un tiempo estimado de duración de 20 a 40 días. Debido a que los pozos de Palmar Largo superan los 4.000 metros de profundidad, estas intervenciones requieren una compleja planificación técnica, logística especializada y equipos de gran porte.

Durante abril, el equipo trabajó sobre el pozo PL-18, donde se intervinieron más de 3.800 metros de cañería. Como resultado, se retiraron más de siete toneladas de incrustaciones acumuladas durante años, permitiendo recuperar de manera significativa la capacidad productiva del pozo.

A partir de esta mejora, se estima que el nivel de producción alcanzado podrá sostenerse entre dos y tres años antes de requerir una nueva intervención. Con las intervenciones se logrará un ritmo de producción que en seis años permitirá incorporar 690.000 barriles de reservas comprobadas.

La próxima etapa de la campaña ya está planificada y en los próximos días se intervendrá el pozo RL.x-1001, ubicado en el yacimiento Ramón Lista, donde se modificará el sistema de extracción para lograr mayor profundidad, con el objetivo de replicar los resultados obtenidos en Palmar Largo y continuar recuperando capacidad productiva.

Los resultados obtenidos reflejan el enorme potencial hidrocarburífero de la provincia. Según las estimaciones, las áreas o prospectos exploratorios que aún no han sido perforados concentran alrededor de 3 millones de barriles de petróleo crudo recuperable. Se trata de las zonas de Caranday, Palmarcito, Pago Alegre, Palmar Largo Sur, Puesto La Esperanza, El Silencio, El Límite y Al Paraguay.

Gracias a los estudios de exploración sísmica 2D y 3D, allí se identificaron nuevas estructuras con características geológicas similares a las que permitieron el desarrollo de Palmar Largo, el yacimiento petrolero más importante de Formosa, que desde 1983 produjo más de 57 millones de barriles de petróleo.



