Empleos Registrados en la Construcción: En marzo Formosa tuvo un crecimiento del 5,2% en su comparación mensual

Desde la Consultora Polítiké explicaron que tras analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de marzo del 2026 se puede observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 5,2% en su comparación mensual. Ubicándose de esta forma como una de las jurisdicciones de mayor crecimiento en la República Argentina. Dentro de un contexto nacional marcado por caídas generalizadas en empresas de la construcción, puestos de trabajos y salarios, Formosa se destacó en el crecimiento intermensual de marzo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IERIC.

Variación interanual de la Coparticipación de Impuestos:

A partir de los datos de los Recursos de Origen Nacional del Ministerio de Economía y del IPC publicados por el INDEC, es posible analizar la variación real interanual de la Coparticipación Federal de Impuestos. Para este análisis, se deflactaron los valores nominales de mayo de 2025, permitiendo así comparar el poder adquisitivo de los fondos respecto al periodo actual. Al realizar la comparativa provincial, se observa que Formosa es una de las provincias más afectadas, ya que registra una caída con una variación real del -45%, lo que refleja el impacto de la merma en la recaudación nacional debido a la contracción de la actividad económica.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Economía de la Nación y del INDEC.

Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que Demuestran la Realidad del Trabajo Formal en Argentina:

Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y marzo del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 25.428 empresas con cobertura (30 por día) y 322.958 trabajadores (379 por día). Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.

Fuente: Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Trabajadores registrados y la nueva tendencia:

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Durante este tiempo, se ha observado un aumento del desempleo, a partir de una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Javier Milei. Resulta destacable el incremento considerable en el número de monotributistas, así como un aumento, aunque en menor medida, de trabajadores autónomos. Este fenómeno se produce en un contexto de notable disminución del empleo público y privado, a la vez que se incrementa la cantidad de monotributistas y autónomos sin compensar la pérdida de empleo en relación de dependencia. Esto implica un reemplazo de puestos de trabajo registrados, que afecta al sistema previsional y de cobertura médica de los trabajadores. Además, este cambio subraya la consolidación del empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPA.

Consumo de Carne:

Al analizar el consumo de carne en enero-mayo 2026, se observa que la industria frigorífica vacuna produjo un total de 1,168 mil Toneladas en lo que fue enero-mayo del 2026. Por otra parte, el consumo interno de la producción en enero-mayo del 2026 representó el 73,3% de la producción total, siendo el resto saldo exportador. Además, al observar la serie de consumo de carne vacuna por habitante desde 2005 al 2026 para mayo de cada año, se visualiza que en el último año de la serie fue el más bajo de la secuencia. Demostrando que en la gestión de Javier Milei la población redujo el consumo de uno de los productos más consumidos por los argentinos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CICCRA.