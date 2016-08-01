Nuevo parte informativo arrojó dos casos detectados de COVID 19
En la última semana se han realizado 983 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 0,2%).
Uno corresponde a Formosa Capital y otro a Villa Escolar, por lo que hay tres casos activos, sin altas ni pacientes internados.
Se realizaron nueve llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.
Desde el inicio de la pandemia se diagnosticaron 153.537 casos de los cuales se recuperaron 152.106 y fallecieron 1.351.