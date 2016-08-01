Formosa tuvo su Primer Congreso Internacional de Pilates

El espacio fue declarado de Interés Legislativo y tuvo el respaldo del Estado provincial.

El pasado sábado 27 de junio, el estudio “Entre Pilates y Tapetes Formación” concretó el Primer Congreso de Pilates en Formosa, con carácter internacional, actividad que fue declarada de Interés Legislativo en la provincia y tuvo el acompañamiento del Gobierno provincial a través de la Dirección de Patrimonio Socio-Cultural.

La jornada, que se desarrolló en el salón “La Nueva Recova”, contó con más de 50 profesionales inscriptos de distintos puntos del territorio formoseño y provincias vecinas; y la disertación de cuatro reconocidas especialistas nacionales e internacionales que abordaron diferentes vertientes y metodologías del sistema.

Al respecto, la directora de “Entre Pilates y Tapetes”, Teresa Zettu, brindó detalles acerca de las disertantes y dijo que contaron con la participación de Virginia Lo Votrico de Buenos Aires, quien habló sobre pilates evolutivo y control motor.

Además, otro módulo estuvo a cargo de Valeria Armas de Rosario, formadora de las organizadoras locales, enfocada en pilates contemporáneo y mini box; y de Marcela Messineo de Neuquén que presentó los lineamientos del método WELLbarre y bienestar integrativo.

Y, desde Paraguay, Andrea Fernández, aportó a la perspectiva internacional con su módulo sobre maestría del mat y el origen del método (pilates clásico).

Por su parte, Ángeles Martínez, parte de la organización y logística del evento, puso en valor que la actividad fue declarada de Interés Legislativo y la consideró “un orgullo enorme” por ser el primer congreso de este tipo realizado en la provincia.

“Este es el primero y llegó para quedarse, todos los años lo vamos a comenzar a trabajar y cada vez va a ser mucho mejor”, aseveró.

Y celebró que crezca el interés por el pilates en los formoseños, sobre todo, “rompiendo el tabú de que pilates solamente es para las mujeres porque ya muchos profesionales, incluso de elite y de entrenamiento, ven que esta disciplina potencia el rendimiento de todas las otras”.

La jornada finalizó cerca de las 18:30 horas con la respectiva entrega de certificados.

Apoyo

El espacio formativo fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Formosa, por constituir un ámbito de intercambio de saberes, capacitación y promoción de prácticas vinculadas a la cultura del bienestar, según la Resolución N°3458.

Además, tuvo el respaldo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio Socio-Cultural.







