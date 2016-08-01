Resaltan decisión de Insfrán de sostener la asistencia de las cajas alimentarias originarias

La gestión nacional libertaria, que asumió en diciembre de 2023, eliminó este beneficio que, desde entonces, es financiado con recursos del Tesoro Provincial.

El diputado provincial justicialista Pablo Sosa acompañó al Ministerio de la Comunidad en la entrega de módulos alimentarios a comunidades originarias, más específicamente del barrio Namqom de la ciudad de Formosa donde, a través de un despliegue territorial, se repartieron alrededor de 2500 cajas.

Además, cada beneficiario del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes recibió una frazada por las bajas temperaturas en esta época del año.

En ese sentido, el legislador resaltó a AGENFOR la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de sostener con recursos provinciales esta política pública eliminada por el Gobierno nacional del presidente Javier Milei, quien la desfinanció, así como otros programas, en una decisión totalmente inconsulta en contra de los pueblos originarios”, repudió el legislador.

“Por eso estamos agradecidos con el Gobierno provincial”, acentuó contundente el diputado, valorando esta asistencia social al igual que la cobertura de una frazada, “como refuerzo para las familias por el frío”.

En cuanto al panorama nacional, cargó duramente contra la gestión libertaria porque “hablaban de la casta todo el tiempo, pero hoy ellos son Gobierno y lo primero que están haciendo es robarle al pueblo argentino, cuando deben rendirles cuentas al Congreso”. Principalmente, aludiendo a la situación del jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde su opinión, “este es el Gobierno más corrupto que hemos tenido en todo este tiempo que llevamos desde el retorno de la democracia en Argentina”, aseveró y opinó también sobre el caído proyecto de intervención federal de la provincia “impulsado por la oposición solo para intentar así llegar al Gobierno, ya que no hay ningún fundamento jurídico, social, económico o de otra índole para solicitar esa medida extraordinaria”.

El descabellado proyecto de Franscisco Paoltroni, sin dudas, “buscaba cargar contra el gobernador Insfrán, sin importarle en absoluto el pueblo formoseño”, dejó en claro, a diferencia del mandatario “por eso de la vigencia del Modelo Formoseño, ratificado en cada elección por el voto popular”.

Finalmente, manifestó el legislador justicialista que Insfrán es un hombre que “ama y conoce a su provincia en profundidad”.