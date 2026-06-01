Nación quiere perdonar U$D 1842 millones de deuda con CAMMESA a ciertas distribuidoras

Los USD 1.842 millones implican 3.684 “pendrive de Adorni” que deberá pagar el Estado y los usuarios contribuyentes-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, consultado por la defensa que la Secretaria de Energía María Tettamanti realizó a favor de un reducido grupo de distribuidoras eléctricas argumentando que las mismas tiene “activos regulatorios”, es decir un derecho de cobrar sumas de dinero para recuperar supuestos costos, los cuales, el Estado Nacional debe pagarles por los años sin aumentos de tarifas. El Funcionario Provincial, rechazó enérgicamente esta posibilidad, dado que esta medida que se encuentra en el Senado, significa perdonar deudas multimillonarias a empresas privadas, mientras no solamente se margina a las distribuidoras provinciales, sino que además, se avanza con fuertes recortes de subsidios sobre los usuarios residenciales. Gialluca, advirtió que, este reclamo empresarial viene atravesado todos los gobiernos desde hace dos décadas. Se lo reclamaron a Macri, incluso después de los aumentos tarifarios que superaron el 2000% entre 2016 y 2019, volvieron a plantearlo durante el congelamiento del Gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con el apoyo de Javier Milei, el cual ha dolarizado el servicio público esencial de energía eléctrica que hoy no pueden afrontar los Argentinos en todo el país. Esta transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia empresas concesionarias privadas, sin que haya de por medio un proceso judicial que determine la existencia y tamaño de lo que reclaman las mismas por haber mantenido sus tarifas congeladas durante décadas a partir de la salida de la convertibilidad, desde el año 2001 y por la aplicación de Leyes de Emergencia, las cuales mientras simultáneamente acumulaban enormes deudas con Cammesa, al mismo tiempo, continuaban cobrando la totalidad de las facturas a todos los usuarios, relega y excluye a las Provincias y sus Distribuidoras, como Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, La Pampa, que no mantienen deudas con Cammesa o poseen planes de refinanciación y que tampoco no incrementaron el VAD (Valor Agregado de Distribución) en su momento al cumplir con las normativas antes citadas durante los años de congelamiento tarifario. Subsidiariamente, se planteó que, de aprobarse esta iniciativa, a los 1.842 millones de dólares que se les van a reconocer a ciertas distribuidoras, se sumen otros 500 o incluso 1.000 millones de dólares más, en concepto de compensaciones para las provincias y sus distribuidoras



