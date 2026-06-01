Promesas, maquetas y mentiras

Hace años, los Basualdo prometían una gran costanera para Las Lomitas. Mostraban proyectos, renders y anuncios que buscaban convencer a los vecinos de que el progreso estaba en marcha.

Hoy, junto a FM La Victoria, recorrimos el lugar y la realidad es muy distinta a la que prometieron. Una costanera abandonada, sin juegos para los niños, con baños en pésimas condiciones, sin iluminación, rodeada de malezas y basurales.

Una vez más, queda demostrado que para algunos la campaña electoral fue solo un catálogo de promesas vacías. Mientras las fotos y los discursos quedaron en el pasado, los vecinos siguen esperando obras reales y espacios públicos dignos.

Las Lomitas merece gestión, compromiso y hechos concretos, no relatos ni engaños.











