Mujeres que se eligen: un espacio de reflexión, fortalecimiento y acompañamiento en el barrio Simón Bolívar

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa llevó adelante el encuentro "Mujeres que se eligen", una jornada destinada a promover el fortalecimiento personal, la autoestima, la autonomía y la construcción de vínculos saludables.

La actividad se desarrolló en el barrio Simón Bolívar y contó con la participación de alrededor de 60 mujeres y jóvenes, quienes compartieron una tarde de reflexión, intercambio y aprendizaje junto al equipo interdisciplinario de la Secretaría.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas al autocuidado, el amor propio, la prevención de la violencia de género, la importancia de reconocer situaciones de vulneración de derechos y la construcción de proyectos de vida saludables. Asimismo, se destacó el valor de generar espacios de escucha, contención y acompañamiento para las mujeres de la comunidad.

La convocatoria se realizó mediante un trabajo territorial que incluyó recorridas por el barrio, visitas a instituciones y establecimientos educativos, con el objetivo de acercar la propuesta a mujeres y jóvenes interesadas en participar.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la activa participación de las asistentes, quienes compartieron experiencias, realizaron consultas y, al finalizar la charla, se acercaron al equipo interdisciplinario para dialogar y recibir orientación sobre distintas situaciones e inquietudes.

Desde la Secretaría de Acción Social se reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan el bienestar integral, la igualdad de oportunidades y la prevención de las violencias, fortaleciendo los espacios de encuentro y acompañamiento en los distintos barrios de la ciudad.



