El intendente Jofré presente en la inauguración de la firma Alba Store Formosa

El intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, a la inauguración de Alba Store Formosa, el nuevo local comercial ubicado sobre la avenida Dr. Luis Gutnisky N° 3306, donde funciona una propuesta vinculada al rubro de pinturas, revestimientos, terminaciones y soluciones para el hogar y la construcción.

La apertura se realizó, con la presencia de comerciantes, clientes, vecinos y representantes del sector privado, en un clima de celebración por la puesta en marcha de un nuevo emprendimiento que se suma al movimiento económico de la ciudad.

Durante la actividad, Jofré compartió el momento con los responsables del local y destacó la importancia de que empresas y emprendedores sigan apostando por Formosa, especialmente en un contexto económico complejo a nivel nacional. En esa línea, remarcó que cada comercio que abre sus puertas genera trabajo, servicios, circulación comercial y nuevas posibilidades para las familias formoseñas.

Desde la Municipalidad se valoró también la elección de una avenida de fuerte crecimiento urbano y comercial como la Dr. Luis Gutnisky, donde en los últimos años se consolidó una importante expansión de locales, servicios y emprendimientos vinculados a distintos rubros.

La inauguración de Alba Store Formosa permitió además reunir a trabajadores, proveedores y vecinos que acompañaron la apertura del espacio, donde se compartió un agasajo con los presentes como parte de la jornada de bienvenida.

El jefe comunal sostuvo que el Municipio continuará acompañando toda iniciativa privada que contribuya al desarrollo local, entendiendo que la ciudad crece cuando existe articulación entre el Estado, los comerciantes, los emprendedores y la comunidad.

Con esta nueva apertura, Formosa suma un espacio comercial que apunta a responder a la demanda de productos y asesoramiento para obras, refacciones y mejoras del hogar, fortaleciendo la oferta de servicios en un sector de la ciudad que continúa en plena transformación.



