El pasado 14 de junio, RENATRE Delegación Formosa participó como disertante invitado en el 4° Encuentro de Ateneos Juveniles del Norte Grande, organizado por el Ateneo Juvenil de Formosa. El evento reunió a cientos de jóvenes rurales provenientes de distintas provincias del norte argentino con el objetivo de debatir, capacitarse y construir propuestas para el futuro del sector agropecuario.

Delegaciones de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe participaron de esta importante jornada, cuyos ejes principales fueron el federalismo, el arraigo, el liderazgo, la producción y el compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales.

Durante la actividad, la delegada provincial de RENATRE, Karina Vega, presentó la certificación PLS (Prácticas Laborales Sostenibles), destacando que la Sociedad Rural de Formosa fue la primera institución del país en obtener esta certificación. La misma distingue a empresas e instituciones por su conducta empresarial responsable y su compromiso con la debida diligencia en materia de legislación laboral, promoviendo el trabajo decente y el respeto por los derechos de los trabajadores rurales.

Por su parte, la Dra. Guillén, agente del Registro, expuso sobre el Programa de Empleo Rural Sostenible, una iniciativa que promueve la intermediación laboral entre trabajadores rurales desempleados y empresas que requieren mano de obra calificada, fortaleciendo así las oportunidades de inserción laboral en el sector.

Al finalizar las exposiciones se generó un espacio de intercambio y consultas, donde los jóvenes participantes manifestaron su interés por las iniciativas impulsadas por RENATRE y destacaron la importancia de acompañar estas acciones institucionales, respaldadas por organismos nacionales e internacionales comprometidos con el desarrollo del trabajo rural decente.

El encuentro incluyó además talleres, capacitaciones, debates y prácticas ganaderas, consolidando a Formosa como un punto de referencia para la formación de una nueva generación de dirigentes rurales comprometidos con el crecimiento del interior productivo argentino y el desarrollo sostenible del Norte Grande.