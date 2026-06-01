Más de 1100 alumnos de cuarto grado prometerán lealtad a la Bandera Nacional

En total 18 escuelas primarias de la ciudad de Formosa están convocadas al acto en el Estadio Cincuentenario.

El subsecretario de Educación de la provincia de Formosa, Luis Ramírez Méndez, se refirió al acto por el Día de la Bandera, que se llevará a cabo el sábado 20 de junio. Encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán, las actividades se desarrollarán en dos puntos de la ciudad de Formosa.

En el marco del 206° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, la primera de las ceremonias se iniciará a las 8.30 horas en el Mástil Municipal, emplazado en la avenida 25 de Mayo y la calle San Martín. Luego, se continuará en el Estadio Cincuentenario con la promesa de lealtad a la Bandera Nacional por parte de los alumnos y las alumnas del cuarto grado.

En ese sentido, el funcionario especificó se convocó a “18 escuelas primarias de la ciudad capital”, lo que hace alrededor “de un total de 1125 alumnos”, a quienes el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, les tomará la promesa de lealtad a la enseña nacional.

En tanto, a nivel provincial, “casi 11 mil alumnos de cuarto grado de las distintas localidades del interior cumplirán con esta misma ceremonia”, indicó. Dicho acto quedará a criterio de “cada delegado zonal e intendente”, consignó.

Y agregó que esa ceremonia se podrá llevar a cabo el sábado 20 o también el viernes 19, en ambos turnos, conmemorando así el fallecimiento del general Belgrano.



