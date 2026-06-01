Román destacó el arribo del primer cargamento de mineral de hierro al puerto formoseño

Se trata de seis mil toneladas que llegaron por la hidrovía Paraguay-Paraná desde Corumbá, Brasil.

El diputado provincial Jorge Román celebró la llegada al Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa del primer cargamento de mineral de hierro destinado a la planta “Fermosa Biosiderúrgica”, y sostuvo que el hecho “marca el inicio de una etapa industrial inédita” para la provincia.

Se trata de seis mil toneladas que llegaron por la hidrovía Paraguay-Paraná desde Corumbá, Brasil, y que serán procesadas para producir arrabio verde, un insumo básico en la fabricación de hierro para construcción y de productos derivados del acero.

“Lo que ingresó el miércoles 17 al puerto no es un cargamento más; es la prueba concreta de que en Formosa se piensa en el largo plazo", afirmó el legislador, que vinculó el desembarco con la decisión de agregar valor dentro del territorio. "Acá no recibimos materia prima para que se vaya como vino. La transformamos, le ponemos trabajo formoseño y la convertimos en un producto con valor agregado que después se exporta”, remarcó.

El mineral será acopiado en el puerto y luego trasladado a la planta ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde se elaborará el arrabio en un alto horno que funciona con carbón vegetal. Sobre ese punto, Román puso el acento en el vínculo con la foresto-industria. “El horno no se alimenta con carbón mineral importado, sino con carbón vegetal producido a partir del vinal, una especie que abunda en nuestro monte. Eso abre un mercado nuevo para una madera que antes no tenía destino y genera otra fuente de mano de obra en el interior”, explicó.

El diputado señaló que la magnitud del proyecto se entiende por sus números. Una vez en plena producción, la planta requerirá alrededor de veinte mil toneladas mensuales de mineral y tres mil de caliza, insumos que también ingresarán por el puerto local, mientras que las exportaciones estimadas rondan los 155 millones de dólares anuales. “Cada eslabón de esa cadena son puestos de trabajo: en el puerto, en el transporte, en la producción de carbón, en la planta. Es desarrollo humano y productivo de verdad, no un anuncio”, precisó.

Román enmarcó el avance en lo que definió como una continuidad de gestión. “Esto es posible porque hubo una administración previsible, sin déficit, que durante años invirtió en las obras públicas vitales que hoy hacen posible que un barco con mineral atraque en nuestro puerto. Sin esa infraestructura, nada de esto existiría”, sostuvo, y atribuyó la concreción al rumbo trazado por el gobernador Gildo Insfrán.

En definitiva, “es el Modelo Formoseño funcionando: planificación, obra y trabajo puestos al servicio de la gente”, acentuó.

El legislador también valoró las obras de acceso que acompañan al emprendimiento, entre ellas el camino que conecta la avenida Napoleón Uriburu con el Puerto de Cargas -con una extensión de 1.100 metros y un avance superior al 65 por ciento- y la pavimentación de la calle Martín Rodríguez, en el barrio Virgen del Rosario. “Mientras en otras provincias se discute cómo recortar, acá se discute cómo producir más. Esa es la diferencia”, concluyó.



