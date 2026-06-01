Lo detuvieron por atacar a un vecino con un machete

El violento sujeto causó daños en el inmueble de la víctima

Integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo y la Comisaría Ingeniero Juárez aprehendieron a un hombre de 31 años por atacar y amenazar de muerte a un vecino con un machete.

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 horas del miércoles último, cuando el agresor llegó a casa de un joven de 27 años del barrio Norte, donde causó daños en la puerta de acceso y lo amenazó de muerte con un arma blanca.

De inmediato, los policías acudieron al lugar, redujeron al atacante y secuestraron el machete utilizado.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas de la Comisaría de Ingeniero Juárez, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.



