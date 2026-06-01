Recuperaron objetos en Pirané y Clorinda

Continúan las averiguaciones para dar con los presuntos autores

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron un monitor de computadora, un tubo de gas de 10 kilos, un secarropas y un portón corredizo, que interesaban en causas judiciales en distintas localidades del interior provincial.

En uno de los casos, integrantes del Comando Radioeléctrico y la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Dos investigaban una causa judicial por la sustracción de bienes en el barrio Juan Domingo Perón de Pirané.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:35 horas del miércoles último, en una vivienda de barrio Héroes de Malvinas, donde la propietaria hizo entrega en forma voluntaria de un tubo de gas de 10 kilos y un monitor de computadora.

Por otra parte, el personal de la Brigada Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda recuperó un secarropa marca Koh-I-Noor por la calle Entre Ríos y avenida Marana, en el marco de la investigación de un caso de hurto.

Luego de varias entrevistas en la zona, vecinos entregaron voluntariamente el electrodoméstico.

En la continuidad de las tareas preventivas, los policías observaron en el barrio Aca a un individuo que trasladaba un portón corredizo.

Al advertir la presencia de los servidores públicos, el sujeto abandonó el objeto e ingresó a una zona boscosa, por lo que se procedió al secuestro del portón, que interesa en una causa judicial.

En todos los casos, el personal de la Delegación Policía Científica documentó los procedimientos; mientras continúan las averiguaciones para dar con los presuntos autores.