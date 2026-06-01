Las ferias emprendedoras se desplegaron por toda la ciudad con acompañamiento vecinal





La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa desplegó en la tarde del sábado su Feria Emprendedora en varios puntos de la ciudad al mismo tiempo: el sector del reloj, el Espacio Emprendedor y la plaza Tiago Retamozo del barrio 2 de Abril.

La novedad fue sobre la avenida Ana Elías de Cánepa, donde por primera vez se cortó la calzada para que los emprendedores expusieran junto a los comercios de la cuadra. En la peatonal, en paralelo, la Cámara de Emprendedores que preside Paula Cattáneo realizó su propia feria y entregó los premios sorteados entre sus socios.

Las familias se acercaron a lo largo de la tarde, recorrieron los puestos, consultaron precios y acompañaron el trabajo de los emprendedores en cada espacio.

Tanto la feria municipal como la de la Cámara se organizaron de común acuerdo con los comerciantes de cada lugar, para que el movimiento de público sumara por igual al emprendedor y al comercio ya instalado.

"Lo que buscamos es mover la actividad por toda la ciudad y no dejarla concentrada en un solo lado", explicó Cattáneo, que conduce la Secretaría de Acción Social y preside la Cámara. "Muchos emprendedores se quedan dentro de su zona, de su barrio, y la idea es que también lleguen a otros puntos, que muestren lo que hacen en lugares a los que por su cuenta no llegarían. Cuando una feria cambia de lugar se mueven los vecinos, se mueven los comercios y una cuadra entera respira distinto", resaltó.

En la peatonal, la Cámara de Emprendedores entregó los premios sorteados entre sus socios: una moto como primer premio y quinientos mil pesos como segundo. La entrega estuvo encabezada por Cattáneo junto al intendente Jorge Jofré, que acompañó la jornada.

"Que el intendente esté presente en esto significa mucho, porque la Cámara creció con el respaldo de la gestión municipal, y es ese respaldo el que hoy nos permite estar en cada barrio", señaló y agregó: "cada feria es una forma de estar cerca del que se anima a trabajar por su cuenta y de abrirle un lugar donde mostrarse".

La feria de la avenida Cánepa pasará a repetirse una vez por mes, con el mismo esquema de cortar la calle para que los comercios saquen sus productos y los compartan con los emprendedores. "Esto recién arranca, y lo vamos a sostener", adelantó.



