De la Rosa: “El Presidente avala la corrupción de su Jefe de Gabinete”

En el marco de un encuentro recreativo junto a beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), la diputada nacional justicialista, Graciela de la Rosa, valoró el impacto de las políticas de inclusión del Gobierno provincial y analizó el complejo escenario político nacional de cara a la sesión donde se debatirá la moción de censura al Jefe de Gabinete de Ministros de Nación.

En la tarde de este sábado 20, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por Formosa, Graciela de la Rosa, acompañó una actividad recreativa para los adultos mayores, organizada por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

De la Rosa expresó “su profunda” emoción al compartir la jornada con los adultos mayores que asisten al IPS, a quienes definió cariñosamente como una “juventud acumulada que baila con pasión, fe y una alegría increíble”.

En este sentido, enfatizó en que esta realidad no es una casualidad, sino el resultado directo de una decisión política, al explicar que “esto tiene que ver con todas las políticas públicas que implementa nuestro querido gobernador Gildo Insfrán, a través del Modelo Formoseño”.

De este modo, aseveró que se trata de un esquema “absolutamente incluyente” que le demuestra a nuestros adultos mayores que “no importa la edad que tengan, pueden hacer todo lo que se propongan”.

Asimismo, remarcó la importancia de estas actividades para visibilizar y combatir el maltrato en la vejez, brindando un acompañamiento integral desde el Estado provincial.

Al referirse al plano político nacional, la diputada se refirió a la sesión convocada para el próximo martes a las 14 horas, donde se buscará tratar la moción de censura contra el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. “Vamos a ver si conseguimos los números suficientes”, expresó.

Lamentó que hay muchos legisladores que responden a otros mandatarios provinciales que suelen ceder a presiones de último momento y sostuvo que “a diferencia de nuestro gobernador Insfrán que tiene muy claro cómo son las cosas, hay diputados vinculados a otros gobiernos que reciben llamados, negocian a último momento y deciden no bajar al recinto”.

No obstante, De la Rosa insistió en la “gravedad” de la situación y recordó que “el Jefe de Gabinete de la Nación tiene un rango muy especial en la Constitución Nacional, no es un simple ministro; es el jefe de la administración pública, es el que recauda los tributos y administrar el dinero de todos los argentinos”.

Por eso la propia Carta Magna “admite la moción de censura con una mayoría calificada” subrayó, al tiempo que advirtió que, si no se logran los números en la Cámara Baja, al Manuel Adorni “le espera una interpelación en el Senado”.

“Es vergonzoso lo que está pasando. Estamos ante un acto de corrupción en la cabeza de quien administra los recursos de todos los argentinos. Esto no da para más, el Jefe de Gabinete debe renunciar directamente”, sentenció De La Rosa.

Al concluir, consideró que “lo que está claro acá es que el presidente de la Nación, Javier Milei, está avalando la corrupción en su gobierno”, destacando que “el propio Presidente aseguró a su gente que, si llega a existir esta moción de censura, lo va a volver a poner en cualquier otro puesto al actual Jefe de Gabinete” y agregó: “Yo creo que hay algo más”.



