Formosa participó de COFEDRO NEA 2026

Formosa participó de una nueva asamblea regional para fortalecer las políticas de prevención y abordaje de los consumos problemáticos

Representando a la provincia de Formosa, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, y la administradora general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), Lisie Meier, junto a técnicos y profesionales del organismo, participaron de una nueva asamblea del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) NEA 2026, realizada en la ciudad de Posadas, Misiones.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones y reunió a representantes de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, junto a autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

La jornada fue encabezada por el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones, Roberto Padilla, y contó con la participación de Gustavo Segnana y Lorena Puchetti, en representación de SEDRONAR.

Como parte de las actividades previstas, las delegaciones realizaron visitas institucionales a distintos dispositivos de prevención, asistencia y acompañamiento vinculados a las políticas sobre consumos problemáticos. Entre ellos, el Centro Provincial de Prevención, la Sala de Deshabituación, el área preventiva de talleres, el Punto Preventivo Sol de Misiones, el Hogar de Día de Posadas y el Centro Modelo de Seguimiento para Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.A.S.) en conflicto con la Ley Penal.

Durante los espacios de trabajo e intercambio, los equipos interdisciplinarios compartieron experiencias, modalidades de intervención, herramientas y estrategias de gestión, consolidando una agenda regional basada en la cooperación y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de personas con consumos problemáticos.

En ese marco, la delegación formoseña expuso las políticas que la provincia viene desarrollando para abordar de manera integral el consumo problemático, destacando la decisión política de intervenir en todos los frentes, como la prevención, la asistencia, el acompañamiento, la inclusión social y la lucha contra el narcocrimen.

Asimismo, presentó la modalidad de trabajo implementada por el Instituto IAPA en sus dispositivos, especialmente en los de segundo y tercer nivel de atención, donde equipos interdisciplinarios brindan asistencia especializada, seguimiento y acompañamiento a personas en situación de consumo y a sus entornos familiares.

La ministra Giménez destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer el trabajo que cada provincia desarrolla en sus territorios. “Estamos aquí para compartir experiencias frente a un desafío complejo como son los consumos problemáticos. Estos espacios nos permiten conocer cómo trabajan otras provincias y construir respuestas conjuntas que nos ayuden a mejorar nuestras intervenciones”, expresó.

Asimismo, remarcó que Formosa asumió hace años el compromiso de abordar esta problemática desde una perspectiva integral, con decisión política y presencia activa del Estado.

“Fuimos una de las primeras provincias en asumir este desafío de manera integral. El gobernador Gildo Insfrán decidió que para combatir este flagelo era necesario construir instituciones sólidas en todos los frentes, tanto en la asistencia a quienes consumen, como también en la lucha contra el delito vinculado al narcotráfico”, señaló.

En ese sentido, recordó que mediante la Ley Provincial Nº 1.627 la provincia adquirió competencia para intervenir en delitos vinculados al narcomenudeo y creó el Fuero contra el Narcocrimen en el ámbito judicial. Además, destacó la decisión del gobernador de crear el IAPA como organismo específico para la contención y el acompañamiento de personas en situación de consumo y sus familias, con una red asistencial presente en todo el territorio provincial, así como la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen para fortalecer las acciones contra este delito.

“La experiencia nos demuestra que ninguna institución puede enfrentar sola esta problemática. Por eso es fundamental trabajar articuladamente, unificar criterios de intervención y fortalecer las redes de acompañamiento. Cuando se construyen estrategias comunes, las respuestas son más eficaces y llegan mejor a las personas que más lo necesitan”, afirmó.

Finalmente, Giménez subrayó que “estos encuentros también nos permiten dimensionar todo lo que hemos construido en Formosa. Al conocer otras experiencias y compartir las nuestras, reafirmamos que contamos con una red de atención sólida, con equipos comprometidos y dispositivos que brindan respuestas integrales a las personas y sus familias. Siempre hay aspectos para mejorar y aprender, pero también es importante reconocer el camino recorrido y los avances alcanzados por nuestra gestión provincial”.



