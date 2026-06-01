Labbate destacó que se eligió Formosa para la planta biosiderúrgica por su “excelente ubicación y respaldo del Gobierno provincial”

El gerente del proyecto de “Fermosa Biosiderúrgica”, el ingeniero Paulo Labbate, destacó que el proyecto se encuentra en su fase final y destacó la llegada de las primeras 6.000 toneladas de mineral de hierro al puerto local. La inversión de 42 millones de dólares transformará el vinal en arrabio verde de exportación y generará más de 3.000 empleos indirectos.

En lo que se consolida como un hito productivo e industrial para la provincia, en la mañana del martes 17 arribó al Puerto de Cargas de la ciudad de Formosa el primer cargamento de mineral de hierro. Esta materia prima será procesada en la planta biosiderúrgica actualmente en construcción, donde se transformará en arrabio verde, el componente esencial y sustentable para la posterior elaboración de acero.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el gerente del proyecto de la planta de Modulax Siderurgia en Formosa, el ingeniero Paulo Labbate, puntualizó que “nuestro proyecto hoy ya está en una fase de finalización y entonces las 6.000 toneladas son una prueba piloto crucial para medir los tiempos de descarga y la logística de viaje hasta la planta”.

Escala de producción y exportación

Indicó que “de las 6000 toneladas de mineral de hierro se lograrán aproximadamente unas 4000 toneladas de arrabio”, detallando que la planta de Fermosa Biosiderúrgica proyecta un consumo mensual de entre 18.000 y 20.000 toneladas de mineral de hierro para alcanzar una producción de 12.000 toneladas de arrabio verde por mes, el cual se presentará en “pequeños lingotes de 7 a 8 kilogramos”.

Asimismo, subrayó que “vamos a trabajar con exportación y por eso vamos a tener también más movimiento en el puerto, vendiendo al mercado internacional como Estados Unidos, Japón e India, entre otros”.

Respecto a la firma Modulax, resaltó que “es una empresa brasileña especializada en proyectar y construir altos hornos para producir arrabio verde con un alto estándar de sostenibilidad y baja huella de carbono”, que tiene planta industrial en Brasil y proyecto también en Angola.

Inversión y valor agregado

El ingeniero resaltó el impacto ambiental y económico de la utilización del “vinal”, una especie leñosa “antes considerada plaga”, que ahora se convertirá en carbón vegetal de altísima calidad para alimentar el alto horno. “Transformamos una problemática en un producto con valor comercial internacional, lo que dinamizará la economía y generará ingresos directos para las familias del interior provincial”, subrayó.

Además, sostuvo que la elección de Formosa para desarrollar la actividad “no fue casual, sino el resultado de un análisis previo en el que se evaluaron variables estratégicas vinculadas a “la ubicación estratégica de Formosa, porque está en la orilla del río Paraguay, por donde podemos recibir la materia prima como el mineral de hierro, y exportar el arraigo que va para todo el mundo”.

“Tiene una conectividad estratégica única. Podemos exportar el arrabio hacia el Océano Atlántico por la Hidrovía o hacia el Océano Pacífico a través de la Ruta Nacional 81, según el cliente”, aseguró Labbate.

Respaldo del Gobierno local e impacto laboral

Sumó también “el fuerte respaldo y confianza” que genera el Gobierno de Formosa que “es algo muy gratificante para nosotros como inversores” y comentó que “la planta representa una inversión estimada en 42 millones de dólares”.

“Elegimos Formosa porque tiene una excelente ubicación, facilidad para traer materia prima y una receptividad muy buena”, afirmó.

Al referirse al impacto en el mercado laboral, el ingeniero precisó que la planta empleará de forma directa a entre 230 y 250 personas, mientras que los puestos de trabajo indirectos, vinculados a la logística, la extracción del vinal y la producción de carbón, superarán los 3.000.

Y remarcó que actualmente, unos 120 operarios formoseños ya se encuentran trabajando en el montaje de la obra civil. “Toda esa mano de obra local (soldadores, electricistas, montadores) será capacitada para continuar luego en los puestos de mantenimiento y operación de la planta”, aseveró.

Finalmente, el gerente anticipó que se prevé iniciar las pruebas finales del alto horno en el mes de agosto, “para arrancar formalmente con el proceso productivo” entre fines de dicho mes y principios de septiembre, adelantando que “en 30 días va a llegar más mineral”.

De este modo, Formosa se posiciona a la vanguardia sustentable, al albergar la primera industria biosiderúrgica ecológica del país, marcó al concluir.



