El próximo 4 de julio se concretará la feria popular Paippera en El Espinillo

Así lo informó el presidente del Concejo Deliberante de la mencionada localidad CP Martín Sotelo. Esta actividad productiva se desarrollará en el local AR59 sito en Avenida Néstor Kirchner.

"Vuelve la Feria Paippera, vuelve el trabajo, la producción y el esfuerzo de muchas familias que todos los días apuestan por nuestra tierra, porque cuando el Estado Provincial acompaña y los productores tienen oportunidades, crece nuestra gente. Sigamos construyendo un Espinillo que produzca, crezca y genere oportunidades para todos", expresó en redes sociales el concejal justicialista.