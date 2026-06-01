Homenaje a José Lingiardi a un mes de su fallecimiento

A un mes del fallecimiento de quien fuera director de FM La Victoria, compañero José Lingiardi, dirigentes, militantes de la Unidad Justicialista de Las Lomitas, vecinos, autoridades y familiares participaron este viernes de un emotivo homenaje en su memoria.

Durante el sencillo pero significativo encuentro, se recordó la trayectoria de José Lingiardi como comunicador, militante y defensor de las causas populares, destacando su compromiso permanente con la comunidad y su incansable labor en la comunicación al servicio del pueblo.

Como parte del acto, se descubrió una placa conmemorativa y se anunció que, desde la fecha, el estudio principal de FM La Victoria llevará el nombre de “Estudio José Lingiardi”, en reconocimiento a su invaluable aporte a la radiofonía local y a su firme defensa del Modelo Formoseño.

Familiares, compañeros y amigos compartieron palabras de reconocimiento y afecto, resaltando el legado humano, político y profesional que José Lingiardi dejó en la comunidad lomitense, donde será recordado por su vocación de servicio, su lealtad a sus convicciones y su permanente compromiso con la comunicación popular.



