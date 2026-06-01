la Policía esclareció el homicidio de un adolescente

En cuestión de horas se aprehendió al presunto autor del hecho y se secuestró un arma blanca

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron al presunto autor del homicidio de un joven de 16 años, atacado con un arma blanca en el barrio el Matadero de Laguna Yema.

El hecho se registró este sábado, alrededor de las 4:45 horas, en las inmediaciones de un establecimiento educativo, donde integrantes de la comisaría local de esa localidad constataron la presencia del adolescente con una herida en la zona del cuello.

El personal de salud asistió a la víctima y determinó que ya estaba sin signos vitales.

Luego se iniciaron las actuaciones con intervención de la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas y Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Menores, a cargo de la Dra. Edith Mocca.

Mediante las averiguaciones y gracias a la colaboración de los vecinos, los investigadores establecieron la identidad del presunto autor del homicidio, un hombre de 27 años, quien fue aprehendido hora después, además del secuestro del arma blanca que habría utilizado para la consumación del lamentable caso.

Por otra parte, personal de la Delegación Policía Científica Las Lomitas documentó la escena del hecho, mientras que miembros del Destacamento Bomberos trasladaron el cuerpo del occiso hasta la morgue judicial para la autopsia.

A todo esto, el detenido fue trasladado hasta la dependencia, se lo notificó de su situación procesal, siendo posteriormente alojado en la Unidad Penitenciaria N° 3 de Las Lomitas a disposición de la Justicia provincial.