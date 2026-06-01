La Policía desarticuló dos centros de distribución de estupefacientes

• Fue el resultado de una prolija investigación en esa localidad que detectó la actividad ilegal disimulada bajo la fachada de un comercio

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas allanaron dos viviendas en los barrios Emisora y La Paz, detuvieron a una mujer mayor de edad y secuestraron cocaína, marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Tras varios meses de tareas investigativas, el personal de esta Delegación reunió las pruebas suficientes que acreditaban la comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico, utilizando además un local comercial para disimular la venta de drogas.

Con los elementos probatorios reunidos, se solicitaron al Juzgado de Instrucción y Correccional de turno las correspondientes órdenes de allanamiento para dos inmuebles, las que fueron otorgadas.

Con la orden judicial, los investigadores dieron cumplimiento en la mañana de este sábado, primeramente, en el domicilio del barrio Emisora, donde se procedió a la detención de la mujer investigada y al secuestro de un teléfono celular.

En tanto, en el segundo domicilio, ubicado en el barrio La Paz, se secuestraron varios envoltorios que contenían marihuana y cocaína, además de recortes de polietileno, bicarbonato y sustancias utilizadas para el estiramiento de estupefacientes.

Para el desarrollo de los mandatos judiciales se contó con la colaboración del personal de la Unidad Regional Cinco, que brindó cobertura de seguridad perimetral durante todas las diligencias realizadas.

La detenida y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Delegación de Drogas, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes, quedando la misma a disposición de la Justicia.

De esta manera se logró anular dos centros de comercialización de sustancias ilícitas en dicha localidad, gracias al trabajo coordinado entre la Institución Policial, la participación comunitaria y la Justicia local.



