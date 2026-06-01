Aprehendieron a un sujeto, retuvieron a un joven y secuestraron drogas

• Las intervenciones se realizaron en el marco de trabajos preventivos en la ciudad de Formosa y Herradura

Los patrullajes de prevención de ilícitos de los integrantes del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), la Subcomisaría Guadalupe y la Comisaría Herradura concluyeron con la detención de un hombre, la retención de un adolescente y el secuestro de estupefacientes.

El primer procedimiento se realizó el viernes último en inmediaciones de la plaza del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde efectivos del Distrito Siete identificaron a tres jóvenes que circulaban con mochilas en actitud sospechosa.

Durante el cacheo preventivo, los uniformados hallaron un envoltorio y una tableta de pastillas de clonazepam en una de las mochilas, razón por la cual tomó intervención el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y comprobó mediante la prueba con reactivos químicos que el contenido del pequeño paquete era marihuana.

En el segundo caso, policías de la Subcomisaría Guadalupe realizaban recorridas preventivas en el barrio Covifol cuando identificaron a un adolescente que llevaba entre sus pertenencias un cigarrillo de fabricación casera que contenía marihuana.

Una vez finalizadas las actuaciones, el menor de edad fue entregado a un familiar responsable bajo guarda tutelar.

Por otra parte, uniformados de la Comisaría Herradura intervinieron este viernes último en una gresca registrada en la Plaza Unidad Nacional del barrio Don Bosco, controlaron la situación e identificaron a los involucrados.

Durante la revisión de una mochila perteneciente a uno de los sujetos, los auxiliares de la justicia hallaron un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de similares características a la marihuana.

El estupefaciente fue secuestrado en presencia de testigos y se trasladó al individuo hasta la sede policial; mientras que por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen se lo notificó de su situación legal y continuó en libertad, supeditado a posterior resolución de la causa. (Con foto)







