Allanaron dos viviendas y detuvieron a dos sujetos

• Se concretaron en el marco de distintas causas judiciales

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a dos sujetos de 24 y 25 años durante allanamientos en viviendas de los barrios El Palomar y Eva Perón, de la ciudad de Formosa.

La primera investigación se inició porque un vecino denunció que regresaba a su casa cuando un individuo lo encañonó con un arma de fuego, tipo pistola, y le exigió que entregue todos los objetos de valor que llevaba, pero el malviviente huyó al no lograr su cometido.

Ante esta situación, se recabaron evidencias y el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Guillermo Omar Caballero ordenó un allanamiento, que se realizó en la avenida Esteban Laureano Maradona y segunda del barrio El Palomar, donde capturaron al presunto autor de 25 años por el delito de “Tentativa de Robo con uso de arma de fuego”.

El segundo procedimiento se concretó en el marco de la investigación de un caso de “Hurto”, que tuvo como víctima a un hombre que cayó de su motocicleta cuando circulaba por la avenida De Los Constituyente, a la altura del barrio 7 de Mayo, y fue abordado por dos delincuentes que le sacaron su teléfono celular.

Al tomar conocimiento de los pormenores del caso, el magistrado ordenó otra requisa domiciliaria, que tuvo lugar en la manzana 11 del Eva Perón, donde apresaron a uno de los presuntos involucrados, de 24 años.

Ambos imputados fueron trasladados hasta la dependencia, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.