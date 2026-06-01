Alejados del pueblo por cabinas blindadas



Por Horacio Pettit





No es un mero síntoma de debilidad democrática, más bien hablamos de una ultraderecha paranoica -al estilo de Donald Trump- que antes de llegar al poder abrazaban hasta los postes y que, ni bien logrado el objetivo, levantan barreras de contacto con la gente anticipando, desde la primera hora, un gobierno indiferente, elitista, deshumanizado y autoritario.



El blindaje al poder -cual carroza de los monarcas-, como se ve en Colombia, es una clara señal de que la derechización continental mantiene los mismos prejuicios oligárquicos y desprecio clasista de siempre, con la única diferencia de que su narrativa de odio ahora llega de a montones en tiempo real y con inteligencia artificial.



Ni hablar de movilidad social ascendente, solo importa apropiarse de un cínico mensaje moralista (véase p. ej. en nuestro país casos Adorni, Libragate de Milei, Andis 3% de Karina, etc.) para facilitar los negocios para el "mercado" desde el Estado hacia el exterior, nunca para bien de la patria ni felicidad del pueblo.