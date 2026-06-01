Intensa labor policial: unos 15 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

También se garantizó la seguridad en eventos deportivos

La Policía de la Provincia de Formosa desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 1.065 personas, se labraron 163 actas de infracciones y detectaron a 15 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 18 motos, y retuvieron 61 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Durante los operativos viales también retiraron de calles y avenidas a una camioneta Toyota Hilux, un automóvil Gol y una motocicleta por tener documentaciones apócrifas.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado en los clubes Fontana, San Lorenzo, Defensores del Rosario, Defensores de Evita y Sargento Rivarola por el Torneo de la Liga Formoseña de Fútbol en las categorías “A” y “B”.

De la misma manera, se implementó un dispositivo preventivo durante la tarde domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026 en el marco del encuentro deportivo donde Sol de América jugó en su estadio ubicado en Ruta Nacional N° 11, cercanía el barrio Namqom, ante San Martín.

Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.

A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios, donde siete personas terminaron detenidas por tener vinculación con distintas causas judiciales en la ciudad de Formosa y el interior provincial.



