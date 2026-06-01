La Municipalidad trabajó preventivamente ante pronóstico de precipitaciones

Antes de las lluvias, el Municipio desplegó, durante toda la jornada y días pasados, un operativo de infraestructura pluvial en distintos sectores de la ciudad para dejar despejados los desagües y reducir el impacto que puedan ocasionar posibles precipitaciones.

Las cuadrillas trabajaron en los barrios San Martín y Divino Niño, con intervenciones en sumideros, cunetas y bocas de tormenta.

En el barrio San Martín, sobre Dean Funes y Hipólito Yrigoyen, se realizó la limpieza manual de sumideros con el apoyo del camión desobstructor.

La intervención respondió al recorrido preventivo dispuesto para anticiparse a las precipitaciones.

Concluida esa labor, el mismo equipo se trasladó a la boca de tormenta de Fotheringham y Antártida Argentina. Luego continuó con los trabajos en Hipólito Yrigoyen y Ejército Argentino.

En el barrio Divino Niño, las tareas se concentraron en la limpieza manual de cunetas a cielo abierto. Se intervino en las esquinas de Egildo Tassone y Pacífico Scozzina, y de Egildo Tassone y O'Higgins.

Estos trabajos surgieron de las solicitudes ingresadas al centro de atención al vecino y de pedidos realizados directamente por los frentistas.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Públicas, se destacó que la limpieza anticipada de los desagües permitió que el agua escurriera con mayor fluidez una vez iniciado el temporal.

El mantenimiento pluvial se sostiene de manera permanente durante toda la temporada de lluvias.



