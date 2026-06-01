La Municipalidad local prepara un pericón para este 9 de Julio

Se están ultimando los detalles para el pericón que se baila tradicionalmente todos los 9 de Julio para celebrar el Día de la Independencia, y este año tendrá un despliegue importante en el Playón Municipal.

“Para demostrar un sentido patriótico – aseguró Cristina Salomón, la directora de Turismo –, nos sumamos desde la familia municipal con empleados y funcionarios a la comunidad toda, para compartir este Día de la Independencia tan cara a los sentimientos de todos con este gran baile del pericón”.

“Hay muchísimas delegaciones que van a participar – adelantó –, y desde el municipio es una manera de insertarnos y de tener esta mancomunión que es necesaria para que podamos tener una gestión empática, solidaria y de un sentido patriótico que nos unifica. Los ensayos se realizan todos los jueves a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Municipal, para aquellos que deseen participar”, informó la funcionaria.

“El baile se va a realizar el 9 de julio a las 16 en el Playón Municipal, además se servirá un chocolate a cargo del Regimiento de Monte 29 que siempre colabora con nosotros, oportunidad en que invitamos a la comunidad formoseña a participar de esta fiesta que es de todos”, señaló Salomón para concluir.



