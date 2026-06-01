Insfrán considera que cada 28 de junio es propicio para revalorizar el sentimiento de los formoseños en su lucha por un ideal de provincia

Formosa acumula ya varias fechas que tienen que ver con su identidad cultural y que fortalecen las bases de la antigua villa que naciera al conjuro de la elección de Luis Jorge Fontana y las familias pioneras el 8 de abril de 1879.

A ella se le ha sumado el 28 de junio que evoca lo ocurrido en la misma fecha del año 1955 cuando fue promulgada la Ley 14.408 que declara provincia al por entonces territorio nacional de Formosa.

El acontecimiento adquiere dimensión histórica ya que fue la consecuencia de la diligencia incansable de la comunidad formoseña que en unidad, solidaridad y organización consiguió que el presidente Juan Perón avalara su pedido de convertir a este territorio en provincia.

Sin embargo, la celebración adquirió dimensión desde 2005, en coincidencia con el cincuentenario de la gesta protagonizada por los miembros de la Comisión Pro Provincialización presidida por Vicente Arcadio Salemi que estaba radicado en Buenos Aires y regresó invitado para que se sume a los actos oficiales conmemorativos.

Desde entonces, cada 28 de junio se celebra el Día de la Provincialización de Formosa en una jornada en la que se reconoce y valora la labor y el compromiso que tuvieron los hombres y las mujeres de aquella gesta, así como la decisión política del presidente Juan Domingo Perón para hacer realidad aquel sueño de transformando un territorio en provincia.

Asimismo reseñó que tras asumir el compromiso histórico, con trabajo y un proyecto político nacido de nuestra identidad, “supimos transformar nuestra provincia”. Y consideró el primer mandatario provincia, que el formoseño es un pueblo fortalecido en la unidad, esperanzado en la fe y con una alta conciencia política.

Hijos de esta tierra

“Somos hijas e hijos orgullosos de esta maravillosa tierra, artífices de nuestro propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”, argumentó.

“Con el Modelo Formoseño que nos marca el camino, seguiremos haciendo realidad los anhelos y los proyectos que tenemos por delante”, anticipó.

Evocó que el 28 de junio de 1955, el Territorio Nacional de Formosa se convirtió en provincia luego que el entonces presidente de la Nación, el general Perón, avalara y aprobara el pedido de 93 mujeres y varones que sorteando todos los obstáculos llegaron hasta él y lograron que les dijese , para su beneplácito, que haría lo que el pueblo quería.

Esa delegación –integrada por representantes de todo el quehacer territorial sin distingos de ideologías, opciones políticas, raza ni religión que representaban a todo el territorio- estaba encabezada por el docente Vicente Arcadio Salemi.

Como las notorias gestas, la de la Provincialización pasó un tanto desapercibida para la comunidad formoseña y de allí que recién en 2005, en ocasión del cincuentenario de ocurrida, cobró altura con la decisión política del gobernador Insfrán de recuperar y realzar acontecimientos íntimamente ligados a la historia y a la identidad cultural de los formoseños.

Salemi se había radicado con su familia en Buenos Aires y el reencuentro con él y sus hijas se produjo cuando el mandatario tuvo el buen tino de rendir homenaje a esos gestores de la Provincianía cuando se cumplieron 50 años de ese acontecimiento que conmovió a todas las generaciones.

Con el tierno perfil del abuelo bueno y sabio, Salemi memoró lo que le había reseñado a Perón al interpretar que, habiendo llegado el territorio de Formosa a su madurez política y al reunir todos los requisitos que establecía la Constitución Nacional para ser provincia lo visitaban para peticionarle la soberanía provincial.

Ese fue el motor de la campaña y felizmente tuvo eco favorable porque había entonces en todo el país la idea de darle la soberanía a cada territorio nacional que habían llenado las condiciones de independencia.

Promesa cumplida

Perón prometió la Provincialización porque él también creía que había llegado la madurez suficiente en los territorios nacionales para encarar su independencia.

En esa visita para celebrar los 50 años del histórico hecho, Salemi recordó una metáfora que a su criterio revela palpablemente lo que significaba aquello, ya que entendía que eran gobernados por gente a la que consideraban “extranjera”, que venía de Buenos Aires.

Pensaban los hijos de Formosa acerca de la diferencia que existía, porque no eran los mismos sentimientos, ni las mismas preocupaciones.

Esa metáfora la sintetizaba así: “La abeja y la avispa liban de la misma flor, pero producen distinta miel”.

“Tata” quería decir que no era lo mismo que gobernasen “los de afuera” a que gobiernen “los propios hijos de Formosa”. Y ese concepto fue el motor de la ideología e idealización sobreañade quienes protagonizaron la movilización para marchar hacia Buenos Aires.

En su relato aseguraba que en esa época se percibía nítidamente un despertar de la conciencia localista y había un ambiente propicio para iniciar una campaña de Provincialización, para conseguir la mentada soberanía.

Además, contaba que ya se había recreado una pléyade de profesionales formoseños que estaba en condiciones de tomar las riendas de la provincia por lo que se aprovechó ese momento, esa madurez, esa ideología ya madura de los formoseños, para iniciar el petitorio al presidente Perón a quien le planteó el sentir de todo un pueblo.

Una vida mejor

Salemi señalaba que con la firmeza esperanzada de una vida mejor organizada institucionalmente y consciente de su madurez política el pueblo de Formosa asumió la lucha por su ansiada soberanía, rescatando que en esa decisión soberana mucho contribuyó para estimularla el Gobierno central en la persona del teniente coronel Martín Carlos Martínez, formoseño de nacimiento, quien fue el encargado de traer la novedad de que se había aprobado el pedido de audiencia a Perón.

Una mañana de abril

En la otoñal mañana del 5 de abril de 1955, en el Salón Blanco de la Presidencia de la Nación, fue el propio Salemi el encargado de exponer ante el Presidente de la Nación los fundamentos de las llamadas “inquietudes libertarias del pueblo de Formosa”.

“El general Perón -relataba Salemi- con cierto dejo de emoción y haciendo uso del viejo lema justicialista que señala que “el pueblo es el único artífice de su propio destino, nos prometió la Provincialización de Formosa”.

Le manifestó el presidente de la Comisión que con esa actitud quedó atrás un largo período de aislamiento, soledad y olvido de los territorios nacionales, para opinar que se trataba de “una injusta asimetría de nuestra historia nacional en contra de los sagrados principios de igualdad ciudadana de nuestra Constitución Nacional”.

Fecha histórica provincial

Esta mirada que el actual gobernador fijó en el rescate de la historia y la cultura propias derivó, al iniciar su gestión, en la decisión política de que se celebre el 28 de junio de todos los años el Día de la Provincialización que evoca lo ocurrido en la misma fecha del año 1955 cuando fue promulgada la Ley 14.408 que declara “provincia” al por entonces “territorio nacional” de Formosa.

Desde entonces, se realiza en los distintos pueblos y ciudades formoseños.

El decreto respectivo fue suscripto en ocasión de celebrarse en 2005 los 50 años de esta gesta que tuvo como protagonistas a 93 formoseños encabezados por Salemi y al propio presidente de la Nación, el general Perón.

Por el mencionado instrumento, se invitó a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a adherir al contenido del citado decreto y, consecuentemente, a realizar los actos públicos correspondientes, con la participación de autoridades locales, establecimientos educativos y pueblo en general.

Consignaba Insfrán en los considerandos de la medida surgida para evocar la fecha en la que Formosa nace a la vida institucional en su carácter de provincia, que la ocasión era propicia para revalorizar el sentimiento de los formoseños en su lucha por un ideal de provincia y la construcción de una comunidad organizada, conducida y gobernada por hijos de esta tierra.

Según su criterio, la fecha que se conmemora manifiesta identidad, recuerda de manera constante, como la bandera provincial, que los formoseños son parte de algo, da sentido de pertenencia, trasciende a todos e inserta como pueblo en el devenir de la historia.

El regreso a casa

El “Tata” volvió a su casa, a la ciudad de Formosa, en 2005 en compañía de sus tres hijas para asistir, junto con otros exintegrantes de la Comisión Pro Provincialización, a los actos oficiales organizados con motivo del cincuentenario.

Un canto a la esperanza

El mensaje de Salemi pronunciado el 28 de junio de 2005 constituye un verdadero canto a la esperanza y muestra la dimensión que adquiere la gestión de un pueblo unido y organizado solidariamente.

El “Tata” -quien repitió visitas para asistir a los desfiles de la Provincianía falleció en Buenos Aires en 2009, y junto al Monumento del Cincuentenario que inaugurase con Insfrán, fue descubierto un busto suyo para evocar su memoria y en señal de gratitud a los 93 gestores del histórico hecho de 1955.



