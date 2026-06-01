La Municipalidad trabajó en distintos sectores de la ciudad durante la jornada del lunes

La Municipalidad de la ciudad puso en marcha su Comando de Emergencia durante las precipitaciones de la madrugada del lunes. Siguiendo el protocolo previsto, los equipos priorizaron los puntos más vulnerables ante las primeras caídas de agua.

El grupo de trabajo, integrado por operarios de distintas áreas comunales, recorrió varios sectores del ejido urbano. En el área céntrica atendió cámaras y sumideros. También intervino en los desagües a cielo abierto que conducen el agua hacia los canales de mayor caudal, ubicados en zonas más alejadas.

Entrada la mañana, las tareas se concentraron en el barrio Covifol. Allí se realizó el cuneteo con carga directa sobre Domingo Juárez, entre avenida Los Pindó y avenida Antártida Argentina. Sobre esta última, entre Corrientes y Pringles, se limpiaron cámaras y sumideros. Trabajos similares se hicieron en inmediaciones de Salta y Fotheringham, con cuneteo manual con carga directa y limpieza de cruces de calle y desagües pluviales.

La limpieza de canales centrales alcanzó al barrio Virgen del Rosario, donde el canal corre desde la avenida Frondizi hasta Salta, y al barrio Namqom, en el tramo que va paralelo a la Ruta 11, sobre el lado este.

En el barrio Eva Perón se ejecutó el cuneteo manual y mecánico. Esta última modalidad se aplicó también en el barrio El Porvenir. El operativo cerró con la inspección y limpieza de bocas de tormenta en todos los conglomerados de la zona norte de la ciudad.



