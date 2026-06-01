Detuvieron a tres sujetos, secuestraron droga, una moto robada y otros objetos en Clorinda

• Los patrullajes y las tareas de investigación abarcaron diferentes sectores

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana llevaron adelante cinco intervenciones que culminaron con la aprehensión de tres sujetos, el secuestro de estupefacientes, una motocicleta con pedido por “Hurto” y un horno eléctrico.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 00:20 horas del viernes, cuando los investigadores realizaban recorridas preventivas por el barrio Centro de la segunda ciudad y vieron que un sujeto trasladaba un bulto.

Al advertir la presencia policial, el individuo huyó hacia Paraguay a través de un paso clandestino, secuestrándose preventivamente un horno eléctrico que arrojó en el lugar.

Horas más tarde, alrededor de las 1:50, en inmediaciones de las calles Azcuénaga y México del barrio Toba, los policías aprehendieron a un sujeto imputado en una causa por “Lesiones y amenazas”.

Por otra parte, los policías detuvieron a un sujeto en el sector de barrera, entre Santa Fe y Mendoza, y secuestraron los cuatro envoltorios con cocaína que llevaba.

La cuarta intervención se desarrolló el sábado, en la intersección de la barrera y San Juan del barrio Libertad, de la segunda ciudad, donde también se aprehendió a otro individuo con cocaína.

Por último, un hombre abandonó la motocicleta en la que circulaba durante la mañana del domingo y huyó hacia Paraguay por un paso no habilitado, al advertir trabajos de patrullaje

sobre la avenida Costanera y calle Chaco.

Tras verificar los guarismos del vehículo, se constató que registraba pedido de secuestro en una causa judicial por “Hurto”.

En todos los casos, los detenidos fueron alojados en celdas; mientras que la cocaína, la motocicleta y le horno eléctrico quedaron a disposición de la Justicia provincial.