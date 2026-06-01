Ciudad Joven prepara el desfile de buzos de egresados 2026

El Municipio de Formosa, a través del espacio Ciudad Joven, anunció su primera gran actividad del año. Será el 4 de julio en el Paseo de las Aves e incluirá la presentación de los buzos de egresados 2026 junto a una feria estudiantil. Los protagonistas serán los alumnos de quinto y sexto año de los colegios secundarios de la capital.

La presentación de la indumentaria es una costumbre que cada curso ya hace puertas adentro. La idea es sacarla del colegio. "Los chicos hacen su presentación de chomba a principio de año dentro de la escuela, pero nunca en Formosa se armó algo tan grande. Acá toda la ciudad va a poder ver la identificación de colores de cada curso", contó una de las organizadoras. Detrás de cada diseño hay horas de discusión. "Elegir el color implica un gasto y también un debate entre compañeros. Queremos que vengan a representar todo eso", dijo.

En paralelo funcionará la feria estudiantil. Ahí los cursos podrán recaudar fondos para afrontar los gastos que se les vienen en quinto y los que ya están en sexto. Las dos camadas trabajan juntas en la misma jornada.

Las jóvenes que llevan adelante la propuesta la explican desde el origen del espacio. "Ciudad Joven nació de un grupo de chicos. Buscamos un lugar donde nos sientamos protagonistas, y arrancamos por los estudiantes, que es donde empieza la política juvenil. Somos el presente y el futuro", señalaron. Hay también una intención más sentimental: "me acuerdo del telematch, de la guerra de los colores, de esas ganas de llegar a sexto. Eso se fue perdiendo. Queremos que los chico vuelvan a esperar con ganas su presentación de buzo", expresó una de las organizadoras.

Habrá tres premios principales en efectivo. Uno se define en el desfile: un jurado va a evaluar la creatividad de cada curso arriba del escenario. Los participantes podrán llevar cotillón y ambientación a gusto, con la salvedad de que la pirotecnia tiene que ser insonora. La hinchada también suma en la nota final. Otro se juega en las redes, donde cada curso sube fotos y videos con sus colores y coloquen como colaboradores a Ciudad Joven; gana la publicación que junte más "me gusta". El restante premia al stand mejor decorado de la feria, con la Selección Argentina como temática.

Habrá además sorteos, una ruleta de castigo y una búsqueda del tesoro, con pistas que se irán soltando por las redes oficiales. La jornada tendrá DJ y bandas en vivo, todavía sin confirmar. "Queremos que el Paseo de las Aves sea un punto de encuentro entre jóvenes", apuntaron.

Para participar, los cursos tienen que escribir a la cuenta @ciudadjovenoficial, desde donde les enviarán un formulario de inscripción. El Municipio hará llegar la invitación a los colegios. Para acceder a los premios, el curso ganador deberá seguir las cuentas oficiales en Instagram y TikTok.

Los planes no se quedan en el secundario. Entre los próximos proyectos aparecerán diferentes tipos de capacitaciones para diferentes edades.



