La EPET N° 1 celebró 86 años de vida institucional

La institución pionera nació el 21 de junio de 1940 promovida por el doctor Robustiano Macedo Martínez, quien fue una figura fundamental para la educación técnica de la provincia de Formosa.

En la mañana de este lunes 22 se organizó un acto en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1, con motivo de la celebrar sus 86 años de vida institucional, y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura y Educación, directivos de la institución, estudiantes e invitados especiales.

En ese contexto, Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y resaltó que este establecimiento pionero es “un orgullo para Formosa, ya que marcó un precedente dentro de la educación técnica”, la que está atravesando una situación “difícil a nivel nacional, sin embargo, pese a ello se sigue trabajando en profundizar la calidad y la inclusión de los estudiantes”.

También manifestó el funcionario las posibilidades que ofrece a los egresados, puesto que al culminar sus estudios, dependiendo de cuál sea la tecnicatura, les permite a ellos poder insertarse en el mundo laboral, así como seguir la trayectoria de la educación superior y universitaria.

La fortaleza y los logros de esta prestigiosa escuela secundaria técnica también radican en el “sostenido apoyo por parte del Gobierno de Formosa”, subrayó, a partir de una “decisión política del gobernador Gildo Insfrán”.

En efecto, en el Modelo Formoseño la educación una cuestión de Estado y el nuevo rostro de la justicia social. Esto también lo resaltó la profesora María Ana López, directora de la EPET N° 1.

Los orígenes de esta prestigiosa y antigua institución, según relató a esta Agencia, se remontan al año 1940, cuando el doctor Macedo Martínez promovió su creación, funcionando en un principio como escuela de arte y oficios en las calles San Martín y José María Uriburu.

Después en el año 1969 se trasladó a otro lugar y destacó que “en 2015 se inauguró el nuevo y moderno edificio”, ubicado en Saavedra 1351 de la ciudad capital.

En ese sentido, agregó que en las amplias instalaciones, dotadas de todo el equipamiento necesario, se dictan tres tecnicaturas: Maestro Mayor de Obra, Técnico en Instalaciones Electromecánicas y Técnico en Electrónica, y precisó que actualmente la matrícula es de más de 1.200 estudiantes.

Por último, indicó que el cronograma de actividades por el aniversario, luego del acto oficial y los agasajos en los salones, continuaba este martes 23 con las actividades recreativas, que se reprogramaron por el partido de la Argentina contra Austria en la Copa Mundial 2026, a disputarse en horas de la siesta de este lunes.











