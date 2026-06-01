Feria Paippera en Ingeniero Juárez: Más de 1300 cabezas de ganado se esperan comercializar en el oeste formoseño

Crecen las expectativas ante la realización de un nuevo evento agropecuario en el oeste provincial.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre el evento en Ingeniero Juárez, más precisamente en el predio de la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO), donde se realizará este miércoles 24 de junio la Feria Ganadera Paippera.

En ese sentido, destacó que “hay muy buena expectativa, con muchas familias paipperas inscriptas, por lo que se esperan más de 1300 cabezas de ganado, que ingresarán al predio para su comercialización”.

Según precisó Casco, hasta el momento se registraron “70 familias ya y este lunes cada una de ellas comenzó a realizar sus papeles” en el orden de los trámites que se deben cumplimentar. “Así este martes a primera hora la hacienda ingresará al predio”, confirmó.

En cuanto a cuáles son los requisitos, comentó que se les solicita “estar al día con la vacunación antiaftosa y antibrucélica, hacer la registración en el SENASA”, entre otras cuestiones.

En tanto que “los paipperos tienen beneficios también en la provincia de Formosa”, como el otorgamiento de una exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos a todos los contribuyentes que realicen actividades de producción primaria. Para acceder a esa reducción de impuestos a cero, cabe destacar, el productor debe estar empadronado obligatoriamente en el Registro de Productores Primarios de la Administración Tributaria Provincial (ATP).

Asimismo, “el Gobierno provincial les brinda la logística para el traslado de la hacienda, desde el campo de los productores hasta el predio ferial”, agregó.

De allí la importancia que tiene para ellos la organización de “estos espacios de comercialización que son tan esperados”, destacó también el funcionario, añadiendo que “las familias, tanto de Ingeniero Juárez del Departamento Matacos, como de Ramón Lista y Bermejo, trasladarán su hacienda, por lo que será una gran feria regional como siempre”.

Por último, hizo notar que “si no estuviese el Gobierno provincial presente en esa zona, ellos venderían a revoleadores de hacienda a precios irrisorios, llegando a un 50 %, en la mayoría de las categorías, de lo que venderían en la feria”.

Y acentuó que por eso estos “remates ganaderos se organizan en toda la provincia”, a través de los cuales “el Estado provincial los acompaña, y esperando nuevamente que, como sucede en cada uno de estos eventos, éste sea un éxito y que el productor pueda vender muy bien”, concluyó.



