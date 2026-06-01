Durante dos días, referentes de distintas especialidades compartieron conocimientos y experiencias para fortalecer el abordaje integral de las emergencias cardiovasculares en toda la red de salud pública provincial.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó la Primera Jornada de Emergencias Cardio-Vasculares Interhospitalarias que tuvo lugar los días 19 y 20 de junio en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI).

La actividad fue organizada por el Hospital Central de Formosa “Dr. Ramón Carrillo”, de manera conjunta entre los servicios de Emergencias y Cardiología. Estuvo dirigida a médicos de guardia, enfermeros, personal de emergencias prehospitalarias y profesionales de los centros de derivación provincial, tanto del sector público como privado.

Declarado de interés ministerial, el encuentro se desarrolló con modalidad presencial y además, fue transmitido en vivo a través de una plataforma virtual, a fin de facilitar el acceso del personal de salud de distintos puntos de la provincia y de favorecer la capacitación continua en cuanto a esta temática.

Al respecto, el director del Hospital Central de Emergencias, doctor Martín Puga, indicó que el principal objetivo de la jornada fue fortalecer el manejo de las patologías cardiovasculares mediante la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias entre profesionales.

“Estuvo dirigida a todos los profesionales de salud involucrados en el manejo de pacientes con patologías cardiovasculares, con la finalidad de poder compartir conocimientos a cargo de los referentes de cada área para contribuir a un abordaje estructurado y basado en evidencia científica de las distintas patologías que se presentan cotidianamente en la emergencia”, señaló.

Puga destacó que el Gobierno de Formosa sigue invirtiendo en salud a pesar del difícil contexto que atraviesa el país, debido a las crueles y deshumanizadas medidas tomadas por el Gobierno nacional, sobre todo en el ámbito sanitario y que tanto vienen perjudicando a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

En ese punto, se refirió específicamente al tratamiento de la emergencia, señalando que “pese a que el Gobierno nacional suspendió los planes de atención primordiales como Remediar, Vacunas, y también la asistencia de medicamentos especiales, hoy, en Formosa, gracias a una decisión del gobernador Gildo Insfrán, el Gobierno provincial hace el esfuerzo de proveernos de drogas de última generación que se utilizan para el tratamiento en casos de emergencia como el infarto y el ACV”, aseguró Puga, quien es también coordinador de la Red de Emergencia de la provincia.

Seguidamente, el funcionario valoró la participación de profesionales provenientes de los distintos niveles de atención y del interior provincial en esta jornada, lo que permitió exponer diferentes perspectivas sobre el manejo de los pacientes. La presencia de referentes de hospitales distritales y de centros de salud del primer nivel de atención, como también de hospitales de mayor complejidad posibilitó fortalecer la articulación entre todos los efectores sanitarios.

Capacitación permanente y abordaje integral en la emergencia

Por su parte, uno de los integrantes del servicio de Cardiología del Hospital Central, el doctor José Romano, señaló que durante las presentaciones se combinaron contenidos teóricos con herramientas prácticas orientadas al abordaje de las patologías frecuentes que se atienden en las guardias de emergencia, brindando estrategias concretas para la toma de decisiones en situaciones críticas.

“Hablamos de emergencias cardio-vasculares porque no solo se refiere a enfermedades del corazón, sino también a patologías como el accidente cerebrovascular (ACV) y la disección de la arteria aorta, por ejemplo, que requieren la intervención coordinada de distintas especialidades para lograr una atención oportuna y eficaz”, expuso.

Entre los disertantes participaron médicos especialistas con amplia trayectoria y reconocimiento en los distintos temas. “Por ejemplo el jefe de la Red Provincial de ACV, especialistas en diagnóstico por imágenes, integrantes del Comité Nacional de Emergencia Hipertensiva, neurólogos, cirujanos cardiovasculares y el director del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), entre otros profesionales”, mencionó el cardiólogo.

Romano remarcó que este encuentro permitió poner en común experiencias de la realidad sanitaria de la provincia “a través de conocimientos expuestos por profesionales que trabajan día a día en el sistema público de salud de nuestra provincia, que conocen de cerca las necesidades de los pacientes y que, además, son referentes a nivel nacional en distintas áreas”.

Finalmente, subrayó que este tipo de actividades reflejan el trabajo coordinado y en red que caracteriza al sistema público de salud de Formosa “que nos ayuda a seguir mejorando el abordaje integral de los pacientes y que demuestra el compromiso de los equipos de salud con la capacitación permanente para la construcción de una red sanitaria cada vez más eficiente”.



